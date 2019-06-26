خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية عبر بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية

يوفر موقع أبشر الإلكتروني الكثير من الخدمات، من بينها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، وهي واحدة ضمن مجموعة كبيرة من خدمات أبشر المرور السعودي التي يستفيد منها كل من العامل الوافد وأيضاً المواطنين السعوديين، وكان أبشر المرور السعودي أعلن أنه بجانب استعلام مخالفات المرور، أعلن أنه يمكن الآن الاعتراض على المخالفات المرورية بشكل إلكتروني في عدد من مناطق المملكة بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور، وأعلنت المملكة أنه سيتم تعميم الخدمة تباعاً في مناطق أخرى.

بجانب خدمة استعلام مخالفات المرور، يوفر موقع أبشر وزارة الداخلية خدمات أخرى خاصة بالمرور، من بينها تجديد رخصة القيادة، حجز موعد في المرور، تجديد رخصة القيادة، وعدد أخر من الخدمات التي يوفرها نظام أبشر، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بعد فتح حساب أبشر، ويمكن ذلك من خلال رابط التسجيل في نظام أبشر وزارة الداخلية، وذلك عبر كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك بشكل صحيح.

أبشر تسجيل دخول

بجانب الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر المرور، يوفر الموقع بشكل عام حوالي 160 خدمة إلكترونية، تتيح للمواطن أو المقيم الاستفادة منها بعد فتح حساب في أبشر كما سبق وتم الإشارة، من بينها خدمات المديرية العامة للجوازات، مثل الاستعلام عن التأشيرات، وخدمات الأحوال المدنية التي يتم من خلالها تقديم مجموعة أخرى من الخدمات، من بينها الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، تجديد وإصدار الهوية الوطنية، وغيرها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

هذا ويمكن من خلال منصة أبشر أيضاً بجانب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، يمكن لمن وقع عليهم المخالفات الاعتراض عليها إلكترونياً، من خلال خدمة الاعتراض الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك يمكن تقديم الاعتراض خلال مدة 30 يوم من تاريخ تسجيل المخالفة، وكان أحد المواطنين تواصل مع حساب المديرية العامة للجوازات للاستفسار حول هل تمنع المخالفات المسجلة على المواطن من نقل كفالة عامل وافد، ليجيب الحساب الرسمي للجوازات السعودية، أن المخالفات المرورية تمنع نقل الكفالة، ويجب دفع المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور

هذا ويمكن من خلال أبشر المرور المخالفات، معرفة كافة المخالفات المرورية المسجلة على الأشخاص، سواء كان مقيم أو مواطن سعودي، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، سواء برقم الهوية للمواطن، أو برقم الإقامة للعامل الوافد أو المقيم، وذلك عبر كتابة رقم الإقامة أو الهوية، ومن ثم كتابة الرمز المرئي، وأخيراً الضغط على أيقونة عرض، وبهذا يكون قد تم استعلام مخالفات المرور، وتعتبر هذه الخدمة هي أحد أبرز الخدمات المقدمة من خدمات أبشر الإلكترونية، وتتيح معرفة المخالفات المسجلة على الفرد أو أي من تابعيه أو مرافقيه.

← إقرأ أيضاً: