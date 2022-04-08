خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا 2022 برقم السجل المدني أو الحساب

يبحث عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، حيث وفرت شركة الكهرباء السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسديدها بشكل إلكتروني وهذا لتسهيل على المواطنين من الذهاب إلى الإدارات الحكومية التجمعات والاختلاط، فأصبح بإمكانك من المنزل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة ويسر، وهناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة شركة الكهرباء السعودية أو عبر منصة أبشر أو من خلال تطبيق كهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

هناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم الحساب، الطريقة هي:

قم بالتوجه إلي منصة شركة الكهرباء السعودية.

ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بالتمرير إلى الأسفل والنقر على خدمة المشتركين.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على خدمات الفواتير.

ثم الضغط على فواتيرك.

بعد ذلك قم بالنقر على مسودة الإستفسار عن الفواتير الإلكترونية.

ثم اختيار الإشتراك في الفواتير الثابتة.

قم بإدخال رقم الحساب.

ثم قم بالضغط على تحقق.

على الفور سيظهر أمامك فاتورة الحساب.

كما يمكنك أيضاً الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة عبر تطبيق الكهرباء التي إطلاقه شركة الكهرباء السعودية.

خطوات تقديم طلب اعتراض على فاتورة الكهرباء السعودية

كما يمكنك تقديم طلب اعتراض على فاتورة الكهرباء السعودية عبر تطبيق الكهرباء بالخطوات التالية:

قم بتحميل التطبيق والدخول إليه.

ثم قم بالضغط على أيقونة تواصل معنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على تواصل معنا.

ثم اختيار شكاوي فواتير الاستهلاك.

قم بإدخال رقم الحساب ثم إدخال البيانات المطلوبة، وتقديم الشكوى.

ثم النقر على إرسال الطلب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية برقم السجل المدني

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عبر منصة شركة الكهرباء السعودية برقم السجل المدني بالخطوات التالية: