خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الدخول والخروج من السعودية عبر أبشر

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن توفر العديد من الخدمات بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين على أراضيها ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة حيث أن الحكومة السعودية وفرت تحديد الدخول والخروج من المملكة عن طريق تلك التأشيرة ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودي تسعى إلى توفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني وذلك في إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين وتجنب التكدس في المصالح العامة وخاصة بعد تفشى وباء كورونا ومن أجل توفير الوقت والمجهود وعدم حاجة المواطنين إلى الخروج من المنزل ويمكن الاستعلام عن طريق دة طرق عن صلاحية تأشيرة الدخول والخروج للملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر حيث أنه يمكن الاستعلام عن طريق رقم الإقامة أو رقم الهوية للمواطنين السعوديين وممن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الدخول والخروج من المملكة السعودية وشروط التمديد.

الاستعلام عن تأشيرة الدخول والخروج من السعودية عبر أبشر

في البداية يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى أبشر الأفراد وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.

كتابة رمز التحقق ورقم الهاتف في الخانات المخصصة لها والتأكد من صحتها.

الدخول إلى استعلامات إلكترونية ومنها إلى الجوازات.

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها لاستكمال خطوات التسجيل بطريقة صحيحة.

يجب إدخال رقم هوية الكفيل ورقم رخصة الإقامة الخاصة بالمواطن.

شروط تمديد تأشيرة الدخول والخروج عبر منصة أبشر