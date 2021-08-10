خطوات الاستعلام عن راتب معاش التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1443 وكيفية حساب الراتب للمدنيين والعسكريين

الاستعلام عن راتب معاش التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1443 شهر محرم، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيداع رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وأوضحت أن صرف المعاش يتضمن المعاش الأساسي بالإضافة إلى المساعدات مالية نقدية من أجل الغذاء والدواء أو سداد فواتير الكهرباء، فضلاً عن صرف بدل غلاء معيشة على الدعم الشهري لكل مستفيد وفق الأمر الملكي الصادر بصرفه شهرياً مع المستحقات من أجل المساعدة على تحسين الظروف المعيشية ورفع المستوى الاجتماعي بهدف خطة تحقيق المساواة بين فئات المجتمع.

صرف الرواتب في السعودية 1443

يتم صرف الرواتب على حسب الفئة وفي مواعيد مختلفة عن بعضها في إطار الخدمات المتوفرة لديها منها المؤسسة العامة للتأمينات تشمل التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرة واحدة ضمن المبادرات الخيرية العديدة التي تخص الرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات سواء من خلال رواتب تقاعدية، التأهيل الشامل الذي يضم ذوي الاحتياجات الخاصة، دعم حساب المواطن، كيفية التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل، التسجيل في سند الزواج المدعم للشباب، وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي والشروط لكي تحصل على المعاش.

كيفية حساب الراتب التقاعدي في التأمينات الاجتماعية

كما موضح بالصورة أعلى بعد تسجيل الدخول على الملف الشخصي في التأمينات الاجتماعية، اختر (حاسبة المعاش التقاعدي) ثم تعبئة الخانات المطلوبة التي تشمل (نوع الخدمة مدني أم عسكري، سبب ترك الخدمة وكتابة آخر راتب حصلت عليه، ثم عدد سنوات الخدمة المدنية والأشهر، ثم الضغط على زر عرض قيمة المعاش.

خطوات الاستعلام عن راتب معاش التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

الدخول عبر رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أكتب رقم الهوية أو الإقامة ثم كلمة المرور ورمز التحقق البشري، ثم تسجيل الدخول.

من خلال خانة المعاشات اختر معاش التقاعد.

ثم حدد الاستعلامات عن مستحقات تأمينية.

سوف يظهر مبلغ المعاش المودع من قبل الوزارة.

كما يمكنك أيضاً من خلال الرابط ذاته تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في موقع أبشر، وفي حالة وجود استفسارات عن قيمة المعاش أو أي شيء آخر يرجى الاتصال عبر رقم التأمينات الاجتماعية استعلام على رقم 8001243344 أو 8081196600 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت عطلة البلاد الرسمية.