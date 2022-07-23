خطوات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، وشملت حركة النقل الخارجي أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

موعد الإعلان عن حركة النقل الخارجي للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في إنفوجراف نشرته، أن التسجيل في نظام نور سوف يبدأ من يوم 25-12-1443 والذي يستمر حتى 2-1-1444 هـ، وكشفت الوزارة الجدول الزمني الخاص بإعلان نتيجة النقل الداخلي على النظام يوم 13-1-1444هـ، وتم تحديد فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي من 13-1 حتى 15 -1.

خطوات الاستعلام عن الحركة الخارجية للمعلمين 1443ه‍