خطوات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين في المملكة العربية السعودية
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، وشملت حركة النقل الخارجي أكثر من 33900 معلم ومعلمة.
موعد الإعلان عن حركة النقل الخارجي للمعلمين
أعلنت وزارة التربية والتعليم في إنفوجراف نشرته، أن التسجيل في نظام نور سوف يبدأ من يوم 25-12-1443 والذي يستمر حتى 2-1-1444 هـ، وكشفت الوزارة الجدول الزمني الخاص بإعلان نتيجة النقل الداخلي على النظام يوم 13-1-1444هـ، وتم تحديد فترة الاعتراض إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي من 13-1 حتى 15 -1.
خطوات الاستعلام عن الحركة الخارجية للمعلمين 1443ه
أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن خطوات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين، والتي تتم عن طريق الخطوات التالية:
1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى نظام نور الإلكتروني من هنا.
2- الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- الخطوة الثالثة قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم، ثم قم بالضغط على خدمات شؤون المعلمين.
4- الخطوة الرابعة قم باختيار خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي.
5- الخطوة الخامسة سوف يتم عرض النتيجة والتي تتضمن التالي:
• إما اعتذار لعدم تلبية رغبة المعلم في طلب التحويل.
• أو قبول المعلم وإظهار جميع تفاصيل النقل، وهي بترتيب الرغبة، والقطاع، وإدارة التعليم، ورقم الانتظار.