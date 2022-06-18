خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية .. بدون أبشر

بالرغم من أن منصة ” أبشر ” تعتبر من المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي يلجأ إليها المواطنين لإنهاء العديد من الخدمات التي يحتاجون إليها إلكترونيا إلا أن البعض يجد صعوبة في التعامل معها، لذلك فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية دون الحاجة إلى منصة أبشر .

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن بعض الخطوات التي يمكن للمواطن و المقيم في المملكة الاستعلام بها عن المخالفات المرورية للعام الحالي 2022، من خلال الاتصال بالأرقام التي حددتها الإدارة العامة للمرور في السعودية من الساعة 7:30 صباحا و حتى الساعة 2:30 ظهرا، و الخطوات كالتالي:

الاتصال بأرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية وهي :

989 00966114419688 920002005 رسالة نصية على رقم 88993 ” ويتم تسجيل رقم الهوية أو رقم الإقامة وتصل رسالة للمستعلم بتفاصيل المخالفات المرورية “

إتباع الأوامر الصوتية

اختيار اللغة العربية بالضغط على رقم 1

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالضغط علي رقم 1

تسجيل رقم السجل المدني

يستلم المستعلم رسالة نصية بها تفاصيل المخالفة المرورية المرتبطة برقم السجل المدني الذي أدخله المستعلم

الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية

تتبع الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية الإدارات العامة الخدمية وهي ترتبط ماليا و إداريا بمديرية الأمن العام في السعودية، تأسست عام 1961 ومركزها الرئيسي في الرياض، والإدارة العامة للمرور لها العديد من المهام التي تقوم بها، ومنها :