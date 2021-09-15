خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديدة بالمملكة برقم اللوحة عبر منصة أبشر

وزارة الداخلية قامت بتيسير معرفة المخالفات المرورية على المواطنين، وذلك بواسطة الاستعلام عنها باستخدام رقم السيارة بشكل إلكتروني، وهذا يوضح مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بالمواطنين ويمكنهم الاستعلام عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور الذي فعلتها بسيارتك بواسطة تسجيل رقم لوحة سيارتك لذا يجب أن تتبع عدة خطوات وهي كما يلي.

تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية ابشر.

قم بالضغط على خدمات الأفراد.

سوف يطلب منك إدخال البيانات مثل الاسم وكلمة المرور وغيرها قم بإدخال البيانات بشكل صحيح.

اضغط على خدماتي وسوف تظهر قائمة قم باختيار استعلامات قم الضغط على مرور.

يتم الضغط على عبارة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية وعرض التفاصيل.

يمكنك تقديم اعتراض على أحد المخلفات من خلال منصة ابشر.

أسباب المخالفات ودفع الغرامات المالية

قيادة السيارة بدون رخصة قيادة.

عدم وجود لوحة مرور مرخصة للسيارة.

قيادة السيارة بسرعة كبيرة.

القيادة في طريق مقابل لحركة السير مما يتسبب في الحوادث على الطرق.

عدم التزام أصحاب سيارات نقل البضائع بالتعليمات مثل وزن الحمولة وتغطيتها أو ربط الحمولة جيداً لعدم التعرض للسقوط أثناء السير.

عدم الالتزام بإشارات المرور وتجاهلها.

مخالفات بسبب إشارات المرور الضوئية.

المدة الزمنية اللازمة لتسجيل المخالفة

الطرق بالمملكة العربية السعودية يملاؤها كاميرات في كل مكان، ولذلك تقوم برصد كافة المخلفات فور وقوعها، وبعد رصدها يتم إرسالها إلى مركز معالجة المخالفات المرورية، ومن هنا يتم البحث عن صاحب السيارة ويرسل إليه رسالة عبر هاتفه، ويتم إرسالها إلى قاعدة مخالفات المرور في منصة أبشر الإلكترونية.