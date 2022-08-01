خطوات الإستعلام عن المساعدات المقطوعة وأهم الشروط المطلوبة

تقدم حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الضمان الإجتماعي العديد من المساعدات المالية والعينية للمواطنين السعوديين ومن ضمن هذه المساعدات هي المساعدات المقطوعة والتي ينظرها الكثيرين من المواطنين السعوديين وذلك بعد تأخر صرفها لحوالي أكثر من ثلاثة أعوام كاملة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد ويعتمد عدد كبير من المواطنين السعوديين المستفدين من منظومة الضمان الإجتماعي على المساعدات المقطوعة لسد إحتياجاتهم ومتطالباتهم اليومية والضرورية لهم ولأفراد أسرتهم وينتظر الكثير من المواطنين السعوديين المنتظرين على قوائم الإنتظار للمساعدات المقطوعة صرف المساعدات وذلك بعد التطوير الأخير للضمان الإجتماعي المطور والذي يتم الصرف فيها بحسب أولوية التقديم على المساعدات المقطوعة وحتى الآن لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد لصرف المساعدات المقطوعة والتي يجب أن يصدر بها مرسوم ملكي بأمر من خادم الحرمين الشريفين.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون المواطن المستفيد من المساعدات المقطوعة يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن لا يقل عمر المواطن الراغب في الحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عام.

تكون الأولوية في الحصول على المساعدات المقطوعة بأسبقية التقديم.

يبلغ الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30000 ريال سعودي.

يبلغ الحد الأدنى للمساعدات المقطوعة 10400 ريال سعودي.

يتم حساب قيمة المساعدات المقطوعة والتي يحصل عليها المواطن من خلال حساب الدخل الشهري للمواطن وعدد أفراد الأسرة للمواطن الراغب في الحصول على المساعدات المقطوعة من الضمان الإجتماعي ثم يتم تقسيم الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة لمعرفة نصيب كل فرد في الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة السعودية.

يتم وضع المتقدمين حديثا للحصول على المساعدات المقطوعة على قوائم الإنتظار لحين موعد الصرف.

طريقة الإستعلام عن المساعدات المقطوعة