خطوات الأستعلام عن نتائج قبول النساء في وظائف الجوازات السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن توفر العديد من الوظائف النسائية في الجوازات العامة وتتوفر بداية من التقدم للالتحاق برتبة جندي في المديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية. ومنطقة مكة المكرمة وكانت الإدارة عامة أعلنت عن بعض الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالوظيفة بالإضافة إلى بعض الأوراق والمستندات التي يجب وجودها أثناء التقديم في الوظائف ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تعليمات حضور المقابلة الشخصية للمقبولين في وظائف الجوازات السعودية خطوات الاستعلام عن النتائج.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للمقبولين في وظائف الجوازات السعودية

طباعة نموذج موعد المراجعة من منصة أبشر مع توفر نتيجة القبول المبدئي في الوظيفة.

عدد 2 صورة من بطاقة الهوية مع وجود الأصل.

إحضار 6 صور شخصية مقاس 4*6.

عدد 2 صورة من المؤهل الدراسي مع توافر الأصل.

عدد 2 صورة من الشهادات الإضافية والتي تم تسجيلها في منصة أبشر.

عدد 2 صورة من الشهادة الثانوية مع وجود الأصل.

عدد 2 صورة 2 صورة من السجل الأكاديمي لشهادة الإضافية.

عدد 2 صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة قياس.

صورة من شهادة الخبرة التي تم تسجيلها على منصة أبشر.

صورة من العنوان الوطني.

صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة ويشمل اسم والدة المتقدمة.

في حالة كانت المتقدمة متزوجة يجب إحضار نسخة من السجل الخاص بالأسرة.

يشترط عدم إحضار مرافق أثناء المقابلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول النساء في وظائف الجوازات السعودية