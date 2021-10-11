خطوات اسناد تذاكر مناطق وفعاليات موسم الرياض للآخرين عن طريق تطبيق توكلنا

تستعد المملكة العربية السعودية وخاصة مدينة الرياض العاصمة لإطلاق الموسم الثاني من موسم الرياض والذي تعلق فيه كل من شارك في الموسم الأول واستمتع بفعالياته المميزة، وتستعد الرياض لهذا الموسم بعد أن أتمت كافة التجهيزات المناسبة لاستقبال المشاركين والزائرين لهذا الموسم، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم أكثر تميزاً وإبداعاً من الموسم السابق، ويعتبر هذا الموسم من اكثر المواسم التي تدعم قطاع السياحة وتعمل على تنشيطها، ولضمان صحة المواطن فقد كانت هيئة الترفيه السعودية قد أعلنت عن ضرورة ربط تذاكر موسم الرياض مع تطبيق توكلنا، سنتعرف أكثر خلال هذه السطور عن طريقة ربط التذاكر مع توكلنا وطريقة إسناد تذاكر الآخرين.

إقرأ أيضاً: • موعد مشاركة ميسي في موسم الرياض الموسم الثاني 1443 هـ

الموسم الثاني للرياض 2021

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن موسم الرياض الثاني سينطلق في 20 أكتوبر الجاري، في 14 منطقة بالعاصمة السعودية، تحت شعار “تخيل أكثر”، وسيضم عروضاً وفعاليات محلية وعالمية، تشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و6 مسرحيات عالمية، و18 مسرحية عربية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، وبطولة للألعاب الإلكترونية، إلى جانب بطولة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إضافة لوجود 200 مطعم و70 مقهى تناسب جميع الأذواق، وسيشهد موسم الرياض فعاليات ترفيهية ورياضية، وعروضاً مسرحية وموسيقية متنوعة محلية وإقليمية وعالمية، إضافة إلى عروض الأزياء، والسيرك، والمزادات، والألعاب، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، والمعارض المتخصصة.

طريقة إسناد تذاكر موسم الرياض للآخرين

نشر الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شرحاً بسيطاً يوضح فيه فيه خطوات التحويل واسناد التذاكر للآخرين وهذه الخطوات تشمل”

استعرض تذاكر الفعالية التي ترغب في إسنادها.

اضغط على إسناد التذاكر.

يمكن إسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لديك في التطبيق أو باستخدام رمز توكلنا الخاص بالشخص الذي ترغب في إسناد التذكرة له.

بهذه الخطوات البسيطة يمكنك إسناد التذاكر لأصدقائك وأقاربك ومن تريد، وبهذا ننهي مقالنا هذا.