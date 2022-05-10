خطوات استقدام عاملة منزلية عبر مساند 1443..شروط الاستقدام من وزارة العمل

خطوات استقدام عاملة منزلية 1443، وتعد العمالة المنزلية من أهم الأمور لدى البيت السعودي نظراً للحياة السريعة التي أدت إلى الاحتياج للمساعدة نتيجة الانشغال في العمل خاصة إذا شمل معظم أفراد الأسرة أي إذا كان رب الأسرة والزوجة يعملان فلابد من وجود عاملة منزلية تساعد في إنجاز المهام، وهنا وضعت وزارة العمل السعودية بعض الشروط من أجل ضمان حقوق الطرفين وخصصت موقع مساند الاستقدام وهو عبارة عن برنامج رقمي لكي يسهل عملية الاستقدام و التأشيرات أيضاً، فيما يتمكن الشخص من اختيار فئة العاملة من البلاد المسموح لهم وفق القانون السعودي.

شروط الاستقدام من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

خّصص برنامج مساند الاستقدام للعمالة المنزلية تحت مسميات عديدة تشمل عامل منزلي، سائق خاص، مربية..وغيرهم ويتيح لكل الأشخاص إمكانية طلب استقدام سواء إن كان الشخص متزوج أو أعزب والمطلقات والأرامل والعزباء أيضاً طالماً في احتياج إلى عمالة منزلية وفق الضوابط المحددة لكل فئة، حيث تتضمن الشروط التالي:-

ينبغي أن يكون لدى الشخص حساب بنكي بمبلغ لا تقل عن خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي.

أن يكون على رأس عمل ولا يقل الدخل الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

سداد رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية وقدرها 2000 ريال سعودي.

يحق للمواطن سعودي الجنسية المتزوج طلب الحصول على خمس تأشيرات استقدام إذا كان لديه أبناء.

كما يحق للمواطن السعودي المطلق طلب تأشيرتين.

أما للمواطن السعودي الذي لم يكن لديه أبناء يحق له حتى ثلاث تأشيرات استقدام منهم تأشيرة واحدة لعاملة منزلية والإثنين الآخرين حسب رغبته في الاستقدام على سبيل المثال سائق خاص أو ممرضة أو مربية..أو أي تأشيرة أخرى.

بالنسبة للمقيم فله الحصول على تأشيرة واحدة استقدام.

لابد أن يكون لدى الشخص حساب شخصي مسجل على منصة أبشر.

إذا كان المتقدم أعزب فلا يقل عمره عن 25 سنة.

سداد أي مخالفات مرورية.

إقرأ أيضاً:- ⇓⇓

أرخص شركات تأمين السيارات في السعودية

طريقة سداد غرامة بطاقة الأحوال المدنية بدل فاقد

كم غرامة رخصة القيادة المنتهية..فترة السماح لتجديد رخصة المركبة السعودية

كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور 1443..كيفية الاستعلام عن الأهلية

خطوات استقدام عاملة منزلية عبر مساند 1443