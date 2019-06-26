خطوات استعلام عن انتهاء إقامة عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية الخدمات الإلكترونية

يوفر أبشر وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الإلكترونية، من بينها استعلام عن انتهاء إقامة، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، وتعتبر خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها عدد كبير من العمالة الوافدة أو المقيمين بشكل عام داخل حدود الدولة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن من خلال بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية أيضاً إصدار أو تجديد الإقامة إلكترونياً وفق بعض الضوابط والشروط المعلن عنها من قبل الجوازات السعودية.

بجانب خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، يوفر موقع أبشر الجوازات السعودية عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الأخرى، التي تهم كل من المقيم أو المواطن، من بينها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، والتي يستطيع العامل الوافد أو صاحب العمل أيضاً من الإطلاع على كافة المخالفات المرورية المسجلة على الفرد، أو أي من أفراد أسرته، كما أنه من خلال بوابة أبشر أبضاً يمكن له الاستعلام عن صلاحية التأشيرات الإلكترونية، كل ذلك وأكثر يمكن الاستفادة منه بعد فتح حساب أبشر، وذلك من خلال رابط التسجيل في نظام أبشر وزارة الداخلية، وذلك عبر كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، من بينها الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

أبشر تسجيل دخول

هذا وبجانب استعلام عن صلاحية إقامة، يتيح موقع أبشر الإلكتروني 160 خدمة إلكترونية يستفيد منها صاحب العمل أو المقيم، بعد التسجيل في أبشر، من بينها خدمات أبشر الأحوال المدنية، خدمات أبشر المرور، وخدمات أبشر الجوازات السعودية، حيث توفر بوابة وزارة الداخلية الكثير من الوقت والجهد المبذول أثناء إنهاء المعاملات الإلكترونية، وسرعة الحصول على الخدمة المطلوبة بأكثر من طريقة، سواء عن طريق بوابة أبشر الخدمات الإلكترونية، أو عبر تطبيق أبشر.

استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

وفي حال اقترب موعد التجديد، فهناك بعض الضوابط والشروط حتى يمكن التجديد دون أي عوائق، من بينها أن يتم تسجيل البصمة من خلال المديرية العامة للجوازات، وكانت المديرية العامة للجوازات دعت كافة المقيمين في المملكة إلى ضرورة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بين الحين والآخر، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك حتى لا يقع المخالف لأنظمة العمل أو الإقامة إلى العقوبات المقررة.

استعلام عن انتهاء إقامة

من خلال أبشر الخدمات الإلكترونية يمكن لكل من العامل الوافد أو المقيم من استعلام صلاحية الإقامة بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال رابط استعلام عن انتهاء إقامة، فقط قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وهي رقم الإقامة الخاصة لك، والرمز المرئي، ومن ثم الضغط على عرض، وتعتبر هذه الخدمة الأبرز التي يتبين من خلالها مدى سريان الإقامة وموعد تجديدها.

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