خطوات استخراج مخالفات المرور والجوازات عبر بوابة أبشر Absher 1441 وتجديد صلاحية الإقامة

تماشيًا مع رؤيتها الجديدة 2030 وإضفاء التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، تيسيرًا على المواطنين، أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر absher الإلكترونية التي توفر للسعوديين والمقيمين في المملكة إمكانية إنهاء كافة الإجراءات الخاصة والأوراق المعتمدة من الحكومة في جميع القطاعات مثل المرور والأحوال المدنية ووثائق السفر، من خلال التسجيل والدخول عبر البوابة والاستعلام عن الخدمات المقدمة، وهو ما نوحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.







ما هي بوابة أبشر؟ والخدمات التي تقدمها

بوابة أبشر: هي بوابة إلكترونية خدمية للمواطنين أطلقتها الحكومة عبر الاشتراك بين الكثير من وزاراتها على رأسهم وزارة الدخلية، وتوفر للمواطنين إمكانية الحصول على:







خدمات المرور المختلفة (الاستعلام عن مخالفات المرور – إضافة مستخدم فعلي لمركبة – طلبات تفويض مركبات – إلغاء مستخدم لمركبة – تجديد استمارة المركبة – الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات – تجديد رخصة القيادة).

(الاستعلام عن مخالفات المرور – إضافة مستخدم فعلي لمركبة – طلبات تفويض مركبات – إلغاء مستخدم لمركبة – تجديد استمارة المركبة – الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات – تجديد رخصة القيادة). وثائق السفر المختلفة ( إصدار وتجديد جوازات السفر السعودية – تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين واستخراج تصاريح السفر للتابعين – إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وكذلك إلغائها – تمديد تأشيرة الزيارة – طلــب تصريــح الدخــول لموسم الحج).

إصدار وتجديد جوازات السفر السعودية – تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين واستخراج تصاريح السفر للتابعين – إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وكذلك إلغائها – تمديد تأشيرة الزيارة – طلــب تصريــح الدخــول لموسم الحج). صلاحية الإقامة (الإبلاغ عن الوثائق المفقودة – طلب وثائق بدل فاقد).

استخراج بدل الفاقد (خدمات العمالة المنزلية – معرفة صلاحية الإقامة

إصدار الإقامة – تجديد الإقامة – تفويض استقبال القادمات للعمل – الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية).

خطوات التسجيل عبر بوابة أبشر







والآن يمكنكم الحصول على خدمات منصة أبشر والتسجيل للدخول عبر البوابة وإنشاء حساب برقم الهوية والرقم السري من أجل إنهاء كافة الأوراق المطلوبة مع الوزارات المختلفة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولاً: التسجيل للدخول عبر بوابة أبشر على الرابط: https://www.absher.sa/portal/landing.htm.

ثانيًا: بعد الدخول عبر الرباط الرسمي يتم التسجيل من خلال اسم المستخدم.

ثالثًا: ثم التسجيل برقم الهوية، مع استيفاء كافة البيانات المطلوبة.

رابعًا: اختيار الخدمات التي تطلبها.