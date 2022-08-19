خطوات استخراج رخصة قيادة جديدة عبر منصة أبشر

تعتبر منصة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي توفر الخدمات الإلكترونية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتقدم المنصة عدد من الخدمات المرورية مثل استخراج رخص القيادة وحجز مواعيد المرور و حجز موعد رخصة قيادة للنساء ، كل هذه الخدمات وغيرها تقدمها المنصة الإلكترونية أبشر الذي توفر جميع الخدمات الخاصة بالمرور والجوازات والسجل المدني وغيرهم من الخدمات الإلكترونية.

الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن الخطوات التي تلزم لتجديد الرخصة، وأولاً يبدأ المستخدم في الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وحجز موعد لطلب استخراج رخصة قيادة، ويشترط أن يجتاز المتقدم برنامج قيادتي عبر منصة قيادتي الإلكترونية، وتهدف المنصة لتدريب المتدربين على قيادة المركبات بجميع أنواعها، كما تدعم المنصة عدد من اللغات ولغة الإشارة لكي يستخدمها جميع المستخدمين داخل المملكة من كل الجنسيات، ولابد أن يقوم المتقدم باجتياز الكشف الطبي في إحدى المستشفيات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، كما يجب إرفاق الأوراق المطلوبة حتى يتم الحصول على الرخصة.

شروط استخراج رخصة قيادة جديدة

وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المواطن داخل المملكة العربية السعودية، ويجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وبنسبة لمركبات الأشغال والقيادة العامة ألا يقل السن عن 20 عاماً، ويجب أن يجتاز جميع الاختبارات الصحية والاختبارات العملية والنظرية وتقديم شهادة حسن السير والسلوك ودفع جميع الرسوم المستحقة.