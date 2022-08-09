ما هي خطوات استخراج  الايبان من تطبيق الراجحي؟

تزداد علامات البحث عن الخطوات التي يتم من خلالها استخراج رقم الايبان من تطبيق الراجحي، والذي يعتبر من أهم الأرقام التي يجب أن يكون أي عميل تابع لبنك الراجحي على دراية بها، وأن يكون لديه معرفة بالطرق التي يمكن من خلالها استخراج الرقم، حيث انه يستخدم في المعاملات الخاصة بالحوالات الخارجية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم الطرق التي يتم من خلالها استخراج الايبان من تطبيق الراجحي.

خطوات استخراج الايبان من تطبيق الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج الايبان عبر تطبيق الراجحي بكل سهولة، وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

قم بتحميل تطبيق الراجحي من المتجر المناسب للجوال.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم انقر على خيار تسجيل الدخول.

قم بإدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله إلى رقم الجوال الذي تم تسجيله في وقت سابق في منصة أبشر.

اضغط على خيار صورة الحساب الموجودة في الواجهة الرئيسية للتطبيق.

انقر على خيار المزيد، ثم اختر طباعة رقم الآيبان من ضمن الخيارات التي يتم عرضها.

سوف يقوم التطبيق بعرض شهادة الآيبان، والتي يمكن للعميل أن يقوم بطباعة الشهادة بصيغة ملف PDF.

قم بحفظ الشهادة على ذاكرة الجوال، و يعتبر آخر 18 رقماً من الآيبان هم رقم حساب المستخدم.

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خطوات استخراج الايبان من خلال رقم الهوية

يمكن استخراج رقم الايبان من خلال رقم الهوية باتباع مجموعة من الخطوات التي تأتي كالتالي :

قم بالاتصال على الرقم الموحد الخاص بالبنك 9669200033344.

انقر على الرقم 1 الخاص باللغة العربية.

تحدث مع الموظف المسؤول عن الخدمة وطلب الحصول على رقم الآيبان.

إعطاء رقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين بشرط أن تكون البطاقة سارية.

تأكد من صحة الأرقام التي تم تزويدها للموظف، بالإضافة لتزويد الموظف برقم الجوال الذي تم استخدامه أول مرة في منصة أبشر.

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