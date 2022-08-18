خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونياً في المملكة العربية السعودية 1444

بعد انتشار جائحة كوفيد 19 “كورونا”، قبل ثلاثة سنوات اتجهت أغلب الدول إلى جعل أغلب الخدمات بشكل إلكتروني، حيث يحتاج المواطنون إلى إصدار بعض الخدمات الخاصة بهم بشكل سريع وعاجل، ويرغب الكثير منهم في طلب هذه الخدمات بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع وأسهل. خطوات إصدار رخصة بناء جديدة إلكترونيا عبر المنصات إلكترونية هو ما سنتحدث عنه ونشرح خطواته في هذا المقال.

نظام رخصة البناء الجديد في المملكة العربية السعودية 1444

تشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة على نظام رخصة البناء الجديد، وهو نظام جديد يهدف الى تسهيل وتيسير تملك مسكن جديد في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق إنشاء رخص فورية للبناء، ومن خلال هذا النظام يمكن للأشخاص استخراج رخصة بناء جديدة بدون الرجوع إلى شركة الكهرباء وأخذ الإذن منها حيث يعتبر هذا النظام بمثابة شراكة بين المواطن الراغب في البناء وبين المكتب التابع للشؤون البلدية والقروية في المملكة، دون وجود طرف ثالث، ودون الحاجة للتعامل مع شركة الكهرباء.

شروط الحصول على رخصة بناء جديدة

هناك بعض الشروط والمتطلبات التى يجب توافرها للحصول على رخصة بناء جديدة في المملكة العربية السعودية، من هذه الشروط مايلي:

شهادة تفيد بصلاحية الموقع للبناء.

صورة عن بطاقة الحالة الاجتماعية للمالك.

الأوراق التى تثبت الملكية.

إفادة من المكتب الهندسي بفحص الاعتبارات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية بناءً على الاتفاق بين صاحب المبنى وصاحب المكتب.

استمارة تدقيق متطلبات المباني للوحدات السكنية التي يجب فحصها عن طريق المكتب الهندسي.

إرفاق جميع مخططات البناء بصيغة PDF المعتمدة من المكتب الهندسي.

خطوات إصدار رخصة بناء جديدة 1444

بعد توفر الشروط السابقة، إليك عزيزي المتابع خطوات استخراج رخصة بناء جديدة 1444 وهي كالتالي:

تسجيل الدخول برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالسعودية من هنا .

. تحديد خدمات الرخص الإنشائية.

تحديد خدمة إصدار رخصة بناء.

اختيار الأمانة والبلدية المطلوبة.

تحديد المكتب الهندسي.

كتابة رقم وسنة إصدار القرار المساحي.

إرفاق صورة الصك.

إرسال الطلب للمكتب الهندسي الذي تم تحديده.

استكمال البيانات.

سيتم تدقيق بيانات الطلب والمرفقات الخاصة به.

سيتم اعتماد الطلب من البلدية.

سيتم إصدار فاتورة الدفع الخاصة بالطلب.

طباعة رخصة البناء.

رسوم إصدار رخصة بناء جديدة.

كأي خدمة حكومية هناك رسوم تفرض على خدمة إصدار رخصة بناء جديدة، تبلغ رسوم إصدار رخصة بناء جديدة حوالي 150 ريال سعودي يتم دفعها إلكترونياً أو في مكتب البلدية عند تقديم الأوراق الخاصة بالمعاملة.

مدة استخراج رخصة بناء

بعد تقديم طلب إصدار رخصة بناء، وتقديم الأوراق المطلوبة يستغرق استخراج الرخصة حوالي 15 يوما حتى يتم تدقيق كافة الأوراق ومراجعتها ويتم خلال هذه المدة أيضاً، مراجعة جميع الأوراق المقدمة من جميع الجهات وأيضاً التدقيق الميداني للموقع المنوي البناء عليه.وصلنا سوياً عزيزي الزائر لنهاية مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى خطوات إصدار رخصة بناء جديدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك الشروط وأهم الأوراق المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج هذه الوثيقة.