خطوات إصدار جواز سفر سعودي لأفراد الأسرة عبر منصة أبشر

تعمل مختلف الحكومات في معظم دول العالم على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيهم تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد، يرغب الكثير من الأشخاص الراغبين في السفر بإصدار جوازات سفر لأفراد أسرهم، حيث يعتبر جواز السفر وثيقة أساسية من وثائق السفر ويتطلب تجديدها باستمرار، سنبحث اليوم خلال هذا المقال خطوات إصدار جواز سفر لأفراد الأسرة إلكترونياً عبر منصة أبشر.

منصة أبشر السعودية

منصة أبشر السعودية نظام إلكتروني ترعاه وزارة الداخلية السعودية تتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين تنفيذ وإجراء معاملاتهم الخاصة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، و تربط منصة أبشر جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، ويخدم التطبيق الكثير من المشتركين ويقدم المئات من الخدمات الإلكترونية ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة.

خطوات إصدار جواز سفر سعودي

نقدم لكم بالخطوات كيفية إصدار جواز سفر سعودي لأفراد الأسرة الأقل من 21 سنة، عليك عزيزي المتابع اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر .

. اختيار المواطنين من القائمة الرئيسية.

الدخول إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أفراد الأسرة.

اختيار خدمات.

اختيار إصدار جواز السفر السعودي.

قراءة المتطلبات والشروط واتباع الخطوات المبينة.

تقدّيم الطلب.

يتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.

شروط إصدار جواز سفر لأفراد الأسرة

هناك بعض الشروط التى يجب توافرها في حال إصدار جواز سفر لأفراد الأسرة حيث إذا كان عمر فرد الأسرة أقل من 12 عام فيتم الإصدار مباشرة، أما إذا كان عمر أفرد الأسرة من 12 عام وحتى 21 عام، فيتوجب وجود هُوية وطنية لإصدار جواز السفر.

إلى هنا نكون عزيزي المتابع نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي تناولنا فيه خطوات إصدار جواز سفر لأفراد الأسرة وكذلك شروط الإصدار.