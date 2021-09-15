هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية السعودية عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية للخدمات التي تمكن المستفيد منها من استخراج جواز سفر جديد دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الجوازات العامة فقط بضغطة زر يتم توصيل وثيقة جواز السفر بالبريد السعودي واصل، تمكن خدمة استخراج جواز السفر المواطن السعودي من الحصول على جواز سفر شخصي أو لأحد أفراد العائلة بسهولة عن طريق منصة أبشر للخدمات.

متطلبات خدمة إصدار جواز سفر سعودي للمرة الأولى

تقتصر هذه الخدمة علي استخراج جواز سفر فردي دون مرافقين.

يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة بالجواز المراد إصداره سواء له أو لأحد أفراد عائلته ثم الموافقة على إقرار الإصدار.

يلزم وجود عنوان وطني داخل المملكة ليتمكن المواطن من استلام الجواز الجديد عبر البريد السعودي واصل.

رسوم الخدمة

300 ريال لإصدار جواز سفر مدة صلاحيته (5) سنوات.

600 ريال لإصدار جواز سفر مدة صلاحيته (10) سنوات.

شروط الاستفادة من خدمة أبشر لإصدار جواز سفر سعودي

قبل البدء باستخراج أو طلب جواز سفر يجب على صاحب الجواز تسديد جميع المخالفات المرورية الواجبة عليه في حالة وجودها.

يلزم وجود صورة وبصمة للشخص الذي يرغب في استخراج جواز السفر.

يجب أن يتواجد المواطن صاحب طلب إصدار الجواز داخل الأراضي السعودية عند طلب الجواز.

الخدمة خاصة بإصدار جواز سفر جديد ولا يتم عن طريقها إصدار جواز في حالة وجود جواز آخر.

يمكن إصدار جواز سفر لأحد أفراد الأسرة من الغير متزوجين الأقل من 21 عاما وللإناث الأقل من 21 عام أيضا.

خطوات إصدار جواز السفر السعودي عن طريق بوابة أبشر

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر. من القائمة الرئيسية اختر تبويب “المواطنين”. من الخدمات الإلكترونية انتقل إلى خدمة الجوازات. اختر الخدمة المطلوبة إصدار جواز السفر السعودي. قدّم الطلب. بعد تقديم طلب الخدمة سيصل إشعار برقم المعاملة ليتم سدادها يتم سداد رسوم الخدمة عن طريق نظام سداد للمدفوعات الإلكترونية

رابط الحصول على خدمة جواز سفر سعودي جديد

يمكنك الاستفادة من الخدمة عن طريق الرابط التالي على موقع ابشر للخدمات الإلكترونية

تجديد جواز السفر السعودي