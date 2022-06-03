خطوات إصدار تصريح دخول مكة عبر منصة أبشر إلكترونيا

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء خدمة التسجيل إلكترونيا لاستخراج تصاريح الدخول إلى مكة المكرمة، ويمكن للمواطنين والمقيمين علي حد سواء من استخراج التصاريح الخاصة بالدخول إلى مدينة مكة ويتم ذلك بشكل إلكتروني، وتتوفر الخدمة خلال مدة الحج، كما وتوفر الجهد على الحجاج.

خطوات إصدار تصريح دخول مكة

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى منصة أبشر على الإنترنت من هنا.

2- الخطوة الثانية قم بتسجيل الدخول على بوابة أبشر وقم بإضافة البيانات أو انقر على إنشاء حساب جديد في حالة لم يكن لديك حساب.

3- الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة خدماتي.

4- الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة الجوازات.

5- الخطوة الخامسة قم بالضغط على تصريح دخول مكة.

6- الخطوة السادسة قم بكتابة جميع المعلومات بشكل صحيح.

7- الخطوة السابعة قم بإرسال طلب إصدار تصاريح.

فيما وتعمل مديرية الجوازات على مراجعة الطلبات وسوف يصلك الرد على حسابك في البوابة.

شروط استخراج تصريح دخول لمدينة مكة المكرمة

لم تصدر مديرية الجوازات شروطا للحصول على تصريح دخول إلى مدينة مكة، ولكنها أصدرت قرارا بمنع الأشخاص المقيمين الذين يعملون بالهيئات وأيضا العاملين بالعمالة المنزلية، من دخول مكة دون تصريح رسمي يكون صادرا من جهة مختصة.

غرامة الدخول إلى مدينة مكة دون تصريح

وأعلنت مديرية الجوازات عن فرض رسوم لمن يخالف القرارات، وتتراوح هذه الرسوم ما بين 10.000 إلى 50,000 ريال سعودي كغرامة لمخالفة قرار دخول مكة من أجل الحج دون تصريح.