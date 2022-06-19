خطوات إسقاط مركبة قديمة بدون رسوم عبر منصة أبشر الشروط والمستندات المطلوبة

تقدم منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية أهم الخدمات التي يحتاجها المواطنون، حيث يمكن للمواطن حجز موعد محدد يستطع إسقاط مركبته القديمة بالمجان ودون دفع رسوم مالية، ولإسقاط المركبة يجب على الشخص الإلتزام بمجموعة من الضوابط التي قد تم وضعها من قبل هيئة المرور بالسعودية، وبالتالي سنوضح لكم خطوات تتبع إسقاط مركبة عبر أبشر والأوراق المطلوبة.

كيفية إسقاط مركبة قديمة بمنصة أبشر

أولا يقوم المواطن بالولوج لمنصة أبشر.

ثم يجب النقر على أيقونة أبشر للأفراد.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور.

ثم تدوين الرمز الخاص بالتحقق الظهر على الشاشة، وبعدها يجب اختيار كلمة مزيد.

ثم يجب الضغط على أيقونة حجز ميعاد جديد.

النقر على علامة صح بجوار أيقونة إسقاط المركبة.

يجب القيام بتحديد المحافظة التي يعيش فيها المواطن.

يجب أيضا تحديد الفرع الأقرب للمرور.

الموافقة على مختلف الاشتراطات والأحكام.

يذهب المواطن لهيئة المرور بالموعد المحدد.

أهم ضوابط إسقاط مركبة قديمة

يقوم المواطن بتسديد أي مخالفات مرورية قد تم رصدها على المركبة.

لا بد وأن تكون الاستمارة الخاصة بالسيارة لا تزال سارية ولم تنتهي بعد.

يقدم المواطن إثبات بيعه للمركبة.

يلزم على المواطن بإحضار اللوحة الخاصة بالسيارة.

يقدم الوثيقة الخاصة باستمارة السيارة التي تخص المالك.

المستندات المطلوبة لإسقاط مركبة