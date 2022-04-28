خطوات إسقاط المركبات القديمة عبر أبشر وكيفية تغير اللوحات

ياسمين حبشي

قامت الإدارة العامة للمرور بمخاطبة كافة قائدي السيارات التالفة على أن يستفيدوا من المهلة التصحيحية المتعلقة بإسقاطها من خلال منصة أبشر الإلكترونية وتلك المدة من المفترض انتهائها في أول شهر مارس 2023، كما أن تلك منصة أبشر تساعد جميع أصحاب المنشآت على أن يسجلوا أسمائهم من أجل التراخيص كما أنها تساعد مالكي السيارة على أن يتواصلوا ويسجلوا الكتروني وأن يختاروا المنشأة التي يرغبون في التعامل معها.

خطوات إسقاط المركبات القديمة عبر أبشر وكيفية تغير اللوحات 1 28/4/2022 - 8:00 ص

خطوات إسقاط المركبات القديمة

يبحث الكثير من الأشخاص عن الخطوات والشروط التي يلزم اتباعها واستيفائها من أجل اسقاط المركبة وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل اسقاط المركبات التالفة وفيما يلي تلك الخطوات:

  • أولًا يتم توجه الفرد إلى إحدى المراكز المعتدة لإسقاط المركبات.
  • كما يلزم أن يتم البدء في إتمام إجراءات استلام المركبة المهملة أو التالفة من خلال منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها.
  • بعد ذلك يتم التسجيل عبر خدماتي من أبشر.
  • ثم يتم تقديم رمز التحقق المستلم إلى منشأة بيع المركبات التي قد تم إلغاء تسجيلها.

كيفية إسقاط المركبات القديمة بدون دفع رسوم من أبشر 1443

تغير اللوحة

ويبحث الكثير من المواطنين أيضًا عن الخطوات التي تتبع من أجل تغيير لوحة السيارة التالفة التي أصبحت غير مرئية حيث أن إدارة المرور قامت بالإعلان على أن ذلك الإجراء اصبح من السهل الحصول عليه من خلال

  • دفع الرسوم المتعلقة باستبدال اللوحات.
  • وبعد ذلك يتم مراجعة قسم المرور مع التقدم بطلب.
  • كما أنها أعلنت على ضرورة الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة.
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ياسمين حبشي

ياسمين حبشي، مصرية من الاسكندرية، محررة صحفية لدى جريدة الرأي العام المصري (جريدة ورقية) وحاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والاعلام المصري، وكاتبة لدى الكثير من المواقع الإلكترونية، وأهتم بكل الأخبار المصرية والتغطية المباشرة لكافة الأحداث.



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