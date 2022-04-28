خطوات إسقاط المركبات القديمة عبر أبشر وكيفية تغير اللوحات

قامت الإدارة العامة للمرور بمخاطبة كافة قائدي السيارات التالفة على أن يستفيدوا من المهلة التصحيحية المتعلقة بإسقاطها من خلال منصة أبشر الإلكترونية وتلك المدة من المفترض انتهائها في أول شهر مارس 2023، كما أن تلك منصة أبشر تساعد جميع أصحاب المنشآت على أن يسجلوا أسمائهم من أجل التراخيص كما أنها تساعد مالكي السيارة على أن يتواصلوا ويسجلوا الكتروني وأن يختاروا المنشأة التي يرغبون في التعامل معها.

خطوات إسقاط المركبات القديمة

يبحث الكثير من الأشخاص عن الخطوات والشروط التي يلزم اتباعها واستيفائها من أجل اسقاط المركبة وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل اسقاط المركبات التالفة وفيما يلي تلك الخطوات:

أولًا يتم توجه الفرد إلى إحدى المراكز المعتدة لإسقاط المركبات.

كما يلزم أن يتم البدء في إتمام إجراءات استلام المركبة المهملة أو التالفة من خلال منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها.

بعد ذلك يتم التسجيل عبر خدماتي من أبشر.

ثم يتم تقديم رمز التحقق المستلم إلى منشأة بيع المركبات التي قد تم إلغاء تسجيلها.

تغير اللوحة

ويبحث الكثير من المواطنين أيضًا عن الخطوات التي تتبع من أجل تغيير لوحة السيارة التالفة التي أصبحت غير مرئية حيث أن إدارة المرور قامت بالإعلان على أن ذلك الإجراء اصبح من السهل الحصول عليه من خلال