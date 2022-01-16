يعتبر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية من أهم المؤسسات المصرفية حيث أنه يوفر العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة ومنها تقديم التمويل إلى الشركات والأفراد أيضاً بالإضافة إلى توفير إمكانية فتح حساب ادخار ومن أهم ما يميز مصرف الراجحي السعودي أن جميع التعاملات متوافقة مع تعاليم الإسلام والشريعة.

يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات ومنها التمويل الشخصي أو التمويل العقاري بالإضافة إلى تمويل الشركات والمؤسسات ويوفر بنك الراجحي إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية للأشخاص الحاصلين على القروض وذلك من خلال تقديم طلب إعفاء أو الإعفاء من تسديد أقساط القرض إلى بنك الراجحي في حالات الوفاة أو تعرض صاحب القرض إلى العجز عن السداد ولكن حدد مصرف الراجحي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب الإسقاط كما أوح بعض المستندات التي يجب توفرها لإسقاط القروض ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم خطوات إسقاط أقساط القروض إلكترونياً من مصرف الراجحي والمستندات المطلوبة لذلك.

خطوات إسقاط أقساط القروض إلكترونياً من مصرف الراجحي

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/accounts-and-cards/current-account

الدخول إلى القائمة الرئيسية ومنها إلى أيقونة التمويل وتحديد نوع القرض.

اختيار نموذج الطلب وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

يمكن للمستعلم أن يتعرف على قيمة الأقساط المتبقية من خلال حاسبة التمويل.

المستندات المطلوبة لإسقاط أقساط القروض من بنك الراجحي