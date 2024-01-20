“خطر مفاجئ، بلا موعد” الأرصاد تصدر عدداً من التنبيهات باللَّون الأحمر، وأمطار غزيرة في مكة وجازان وعسير

رفع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، درجة الإنذار اليوم السبت إلى اللَّون الأحمر في مناطق مكة المكرّمة وجازان وعسير وحذَّر المركز من تأثير الأمطار الغزيرة، وتساقط البَرَد، والصواعق الرعدية، إضافة إلى الرياح شديدة السرعة وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في أجزاء من تلك المناطق، كما حذَّر المركز عبر صفحته الرسمية على موقع أكس من الخطر المفاجئ الذي يأتي بلا موعد، نجوم مصرية والتفاصيل. أمطار وغيوم وسيول - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

المركز يحذِّر من الأمطار الغزيرة والضباب

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود الظواهر الجوية التالية:

تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، يرافقها نشاط الرياح وزخات البرد وتؤدي إلى جريان السيول في أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخلَّلها سُحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

إنذارات باللَّون الأحمر شملت عدة مناطق

كما جاءت تحذيرات المركز الوطني للأرصاد باللون الأحمر في المناطق التالي: مكة المكرمة: وشمل التحذير كلًّ من الطائف وأضم وميسان والقنفذة، ويستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

جازان: وشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش، ويستمر التحذير حتى أوقات متفرقة من مساء اليوم.

عسير: وشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الأرصاد تحذِّر من السيول المنقولة والمفاجئة وكان المركز قد حذَّر من تأثير السيول المنقولة، وأشار في مقطع فيديو على منصة إكس إلى أنَّ هطول الأمطار الغزيرة على مناطق معينة، ثم انتقال السيول إلى مناطق أخرى قد يُعرِّض المتنزهين إلى خطر مفاجئ وغير متوقَّع، وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تقارير المركز وتعليمات الجهات المعنية.

الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي ورجَّح المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر:

شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

بينما تكون الرياح السطحية فوق الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج

من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة في جميع مدن المملكة