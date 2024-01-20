“خطر مفاجئ، بلا موعد” الأرصاد تصدر عدداً من التنبيهات باللَّون الأحمر، وأمطار غزيرة في مكة وجازان وعسير

“خطر مفاجئ، بلا موعد” الأرصاد تصدر عدداً من التنبيهات باللَّون الأحمر، وأمطار غزيرة في مكة وجازان وعسير
رفع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، درجة الإنذار اليوم السبت إلى اللَّون الأحمر في مناطق مكة المكرّمة وجازان وعسير وحذَّر المركز من تأثير الأمطار الغزيرة، وتساقط البَرَد، والصواعق الرعدية، إضافة إلى الرياح شديدة السرعة وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في أجزاء من تلك المناطق، كما حذَّر المركز عبر صفحته الرسمية على موقع أكس من الخطر المفاجئ الذي يأتي بلا موعد، نجوم مصرية والتفاصيل.
المركز يحذِّر من الأمطار الغزيرة والضباب
وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود الظواهر الجوية التالية:
- تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، يرافقها نشاط الرياح وزخات البرد وتؤدي إلى جريان السيول في أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.
- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخلَّلها سُحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.
- لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
امطار حلي السبطه جنوب #القنفذة الان تصوير عضو الفريق حمزة العمري#مكه_الان #جدة_الأن #الطايف_الان pic.twitter.com/qf21HcCfJR
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 20, 2024
إنذارات باللَّون الأحمر شملت عدة مناطق
كما جاءت تحذيرات المركز الوطني للأرصاد باللون الأحمر في المناطق التالي:
- مكة المكرمة: وشمل التحذير كلًّ من الطائف وأضم وميسان والقنفذة، ويستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
- جازان: وشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش، ويستمر التحذير حتى أوقات متفرقة من مساء اليوم.
- عسير: وشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الأرصاد تحذِّر من السيول المنقولة والمفاجئة
⚠️احذر .. خطر مفاجئ، بلا موعد ❗️#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/32uMuIkBny
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 18, 2024
الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخليج العربي
ورجَّح المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرياح السطحية فوق البحر الأحمر:
- شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
- جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
- ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي
- حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
بينما تكون الرياح السطحية فوق الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج
من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
درجات الحرارة ونسب الرطوبة في جميع مدن المملكة
|المدينة
|درجات الحرارة العظمى
|درجات الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|32
|20
|70
|أمطار رعدية
|المدينة المنورة
|26
|15
|45
|صحو
|الرياض
|22
|9
|70
|غائم
|جدة
|30
|21
|75
|سحب رعدية
|الدمام
|23
|12
|60
|رياح نشطة
|أبها
|18
|9
|95
|أمطار غزيرة
|تبوك
|21
|7
|60
|صحو
|بريدة
|20
|8
|70
|غائم
|حائل
|19
|6
|70
|غائم جزئي
|الباحة
|18
|9
|90
|أمطار غزيرة
|عرعر
|20
|7
|65
|غائم جزئي
|سكاكا
|20
|6
|60
|صحو
|جازان
|29
|25
|90
|أمطار غزيرة
|نجران
|22
|12
|60
|غائم جزئي
|الخرج
|22
|11
|70
|امطار خفيفة
|المجمعة
|20
|9
|70
|غائم
|وادي الدواسر
|24
|14
|50
|رياح نشطة
|الدوادمي
|22
|10
|65
|رياح نشطة
|شرورة
|27
|15
|50
|رياح نشطة
|طريف
|18
|6
|60
|غائم جزئي
|الطائف
|23
|10
|90
|أمطار رعدية
|القنفذة
|29
|24
|85
|أمطار غزيرة
|ينبع
|30
|16
|80
|غائم جزئي
|العلا
|22
|12
|45
|صحو
|الاحساء
|23
|11
|55
|غائم جزئي
|حفر الباطن
|21
|9
|70
|غائم جزئي
|بيشة
|26
|13
|70
|أمطار رعدية
|الوجه
|27
|16
|65
|رياح نشطة
|رفحا
|20
|8
|70
|صحو
|القريات
|20
|5
|65
|غائم جزئي
|السودة
|12
|4
|95
|أمطار غزيرة
|روضة التنهات
|22
|10
|70
|غائم جزئي
|صحراء الدهناء
|22
|9
|80
|رياح نشطة
|الصمان
|22
|9
|80
|رياح نشطة