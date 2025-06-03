خطة نقل ترددي استثنائية لتيسير تنقل المصلين يوم عرفة وصباح العيد بالمدينة المنورة

أعلنت “حافلات المدينة”، اليوم الثلاثاء 07 ذو الحجة 1446هـ الموافق 03 يونيو 2025م، عن إطلاق نقل ترددي مخصص ليوم عرفة وصلاة العيد، لتسهيل وصول المصلين إلى كل من المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، دون المساس بالجدول اليومي المعتاد.

3 مسارات رئيسية لتغطية تنقلات المصلين

بحسب البيان الرسمي، تشمل التغطية التشغيلية للخدمة ثلاثة مسارات رئيسية موزعة على النحو التالي:

المسار وجهة الانطلاق وجهة الوصول الأول محطة سيد الشهداء المسجد النبوي الشريف الثاني محطة كلية السلام المسجد النبوي الشريف الثالث محطة العالية مسجد قباء

وتنطلق الحافلات بشكل متكرر ومنتظم ضمن هذه المسارات في يوم عرفة، على أن تستمر الخدمة حتى بعد صلاة العشاء بساعة، فيما تمتد الخدمة في صباح العيد حتى بعد صلاة العيد بساعة، لضمان انسيابية حركة المصلين ومنع الازدحام في محيط المساجد.

دعم لجودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030

تندرج هذه الخطوة ضمن إطار جهود تطوير خدمات النقل العام، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى:

تعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.

تسهيل تنقل الزوار والمقيمين خلال المواسم الدينية.

تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة في أوقات الذروة.

ودعت الجهة المسؤولة عن تشغيل الخدمة جميع الركاب إلى متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، للاطلاع على تفاصيل الرحلات والتحديثات الطارئة خلال يوم عرفة وصباح العيد.

✅ النتيجة: