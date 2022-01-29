خصومات تصل 50% في اسواق العثيم اليوم على جميع السلع

العثيم من الشركات الكبرى التي تعمل جاهدة في تقديم كل ما هو جديد من العروض والتخفيضات في جميع الأقسام سواء قسم السلع الغذائية أو قسم اللحوم والدواجن أو قسم الأجهزة الكهربائية المختلفة سواء أجهزة المطبخ أو الجوالات وغيرها من الأجهزة المنزلية، واليوم سنعرض عليكم من خلال موقعنا نجوم مصرية أجدد العروض والخصومات التي تقدمها أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية بجميع الفروع لشراء المنتجات بكل سهولة عبر الفرع الأقرب لكم.

تخفيضات العثيم بالسعودية اليوم على أدوات المطبخ:

خصم يصل حتى 40% بأسواق العثيم بكل الفروع على قدر الضغط وحجمها 9 لتر وتعمل تلك القدر بكفائة عالية لتسزية ديك رومي في أقل من ربع ساعة وسعرها داخل العرض بعد الخصم بـ 120 ريال سعودي.

خصم مميز مقدم من العثيم في كل الفروع على حلة ضغط من شركة اليف، سعة الحلة 15 لتر وسعرها في العرض بـ 125 ريال وذلك السعر للقطعة الواحدة.

تخفيض على قدر الضغط الجرانيت مقدمة من شركة السيف وسعة القدر عشرة لتر، وسعرها بعد الخصم بـ 119 ريال سعودي.

تنزيل وخصم على طقم العشاء 44 قطعة منها أحجام مختلفة من الأطباق، مقدم من شركة ديفا أويل وسعره بعد الخصم 99 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بالسعودية اليوم على السلع الغذائية: