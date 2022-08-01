خريطة جدة الذكية للازالة 2022 التي أطلقتها أمانة جدة لإزالة الأحياء العشوائية 

خريطة جدة الذكية للإزالة أطلقتها أمانة مدينة جدة بالسعودية لتحدد من خلالها أسماء الأحياء المشمولة في الهدد، والخطة الزمنية التي حددتها من أجل إزالة الأحياء العشوائية في جدة، وإعادة تطوير المدينة بما يتوافق مع التطورات الحديثة في المملكة، ويمكنك التعرف على كيفية طلب تعويضات جدة والمستندات المطلوبة لتقديم، وهذا يهدف نحو إعادة تنظيم الأحياء في المدينة وتطويرها لكي تبدو أفضل مما كانت عليه، وتقدم الخريطة الإلكترونية عدداً من الخدمات للمواطنين يمكن معرفتها من خلال الدخول إلى الخريطة الذكية للإزالة في جدة والاستفادة منها.

خريطة جدة الذكية للازالة

توضح خريطة جدة الذكية للإزالة الأحياء التي سوف يتم إزالتها من أجل إعادة تنظيم المدينة مرة أخرى، وتسير خطة الهدد وفقاً لخريطة زمنية محددة وهذه الأحياء حي ثول، حي النزهة، حي مشرفة، حي البروبة، حي الروابي، حي البغدادية، حي الحمدانية وعدد من الأحياء الأخرى.

تتم أعمال الإزالة للأحياء التي حددتها أمانة جدة بشكل تدريجي وفقاً لخطة زمنية محددة، حيث عزمت المملكة على تنفيذها بحلول عام 2030 وذلك لتحقيق رؤية المملكة في تسكين المواطنين في أحياء منظمة ومزودة بجميع الخدمات التي يحتاجون إليها.

خريطة جدة الذكية

هناك عدداً من الخدمات يتمكن المواطنين من الاستفادة منها من الخريطة من بينها أسماء الأحياء والخريطة الزمنية للهدد بالإضافة إلى:

من خلالها يمكن الاستعلام عن الشركات والمؤسسات والمباني المختلفة في منطقة جدة.

نوضح الأماكن الخاصة بالمدارس والمراكز الطبية والمراكز التعليمية المختلفة داخل المدينة.

يمكن التعرف من خلالها على أماكن محطات البنزين وأقرب محطة بالنسبة لك.

التعرف على الأماكن الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية ومواعيد العمل بها أيضاً.

خريطة جدة للازالة

بعد أن طرحت أمانة جدة الخريطة الذكية للإزالة يتساءل الجميع عن سبب رغبة الدولة في إزالة الأحياء داخل مدينة جدة، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي: