في حالة كان لديك معلومات عن الخادمة الفلبينية أو العامل المنزلي وترغب في استقدامه إلى المملكة العربية السعودية، يمكن الآن استخدام خدمة معروفة عبر مساند لاستقدام العمالة المنزلية والاستفادة بتخفيض 50%، بعد موافقة وزارة العمل السعودية، وبالتالي فإن خدمة معروفة حاربت من استغلال مكاتب استقدام العمالة المنزلية، التي استغلت قدراً كبيراً من أصحاب البيوت، حيث أن التعاقد من الخادمة الفلبينية بدون وسيط وبتخفيض 50%، حيث تقرر خدمة معروفة مدة 45 يوم في حالة تم سداد رسوم استقدام العمالة عن طريق مساند، كما تمنح مساند مدة 15 يوماً إضافياً ليحن وصول العمالة الفلبينية، والجدير بالذكر أن خدمة معروفة حصرياً فقط على بوابة مساند.







تكلفة خدمة معروفة

تكلفة خدمة معروفة هى (8850) ريال سعودي، كما أن هذا السعر لا يشمل كلاً من (ضريبة القيمة المضافة – التذاكر الداخلية) كما يتم دفع تكاليف خدمة معروفة الموضحة دفعة واحدة وذلك عبر بوابة مساند الإلكترونية.







معلومات استقدام عمالة خدمة معروفة

يجب على الشخص الذي يرغب باستخدام “معروفة” أن يكون لديه المعلومات التالية عن الخادمة المنزلية والحصول على تأشيرة العمالة ومعرفة المعلومات التالية (اسم العاملة – رقم الجواز الخاص بها – تاريخ إنهاء جواز السفر – رقم الهوية – رقم جهة الاتصال) كما يشترط أن يكون جواز السفر صالح حتى عامين.







كما انه يتم اختيار مكتب الاستقدام من خلال نظام معروفة الذي يعمل على اختيار مكتب الاستقدام الأقرب لمقدم الطلب، كما أن مكتب الاستقدام يتم ذكره في العقد.

طريقة استخدام خدمة معروفة







باستخدام خدمة معروفة يمكنكم استقدم العمالة المنزلية بتخفيض 50% وذلك من خلال الخطوات التي نوضحها:

إصدار تأشيرة عاملة فلبينية منزلية.

الدخول على بوابة مساند خدمة معروفة والمتابعة.

رفع بيانات العاملة المنزلية من (صورة جواز السفر – رقم التواصل).