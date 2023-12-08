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خدمة طبية جديدة.. الجلاجل يُعلن جاهزية المركز السعودي للعلاج بالبروتون

آياتي خيري

أعلن وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اكتمال المركز السعودي للعلاج بالبروتون في المركز الشامل للسرطان بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الثاني، ليقدم رعاية تخصصية دقيقة للأورام لأول مرة في المنطقة، بهدف علاج 1700 مريض سنوياً.

المركز السعودي للعلاج بالبروتون

رعاية دقيقة لمرضى الأورام

وقال الجلاجل أن المركز سيقدم الرعاية الدقيقة لمرضى الأورام المعقدة، مؤكدًا على أنه سيوفر عناء السفر على الكثير من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في خارج المملكة، ليقدم لهم رعاية متكاملة في المملكة بين عائلاتهم وأبنائهم.

ويعطي المركز خدمات العلاج بالبروتون داخل المملكة وخارجها؛ كونه الأول والوحيد لعلاج الأورام بتقنية أشعة البروتون في الشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع، وبتكلفة أكثر من 924 مليون ريال.

 

وأضاف الجلاجل أن المركز يعتبر أحد أكبر المشاريع التي يشهدها القطاع الصحي، ويواكب النمو والتطور والريادة في القطاع الصحي بالمملكة، للوصول لمجتمع حيوي، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي وفق رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتكون من مركز البروتونات النووية الدوراني (السكلوترون)، وناقل حزمة الأشعة، والقنطرة الدورانية، ويحتوي أيضاً على عدة غرف؛ منها غرفة رئيسة للتحكم والتشغيل، وخمس غرف للعلاج مزودة بقاعات التحكم الخاصة بها، وكذلك غرفة للأشعة المقطعية، ومثلها للتخطيط الإشعاعي وأنظمة التبريد والتحكم والسيطرة، مع عيادات طبية ووحدات الإقامة والأنظمة الإلكترونية والميكانيكية، وكذلك أنظمة مكافحة الحريق ومكاتب إدارية واستراحة المرضى وقاعات تدريبية.

كما يمكن أن يتم العلاج باستخدام أشعة البروتون دون غيرها عندما يكون الورم ملاصقاً لعضو حيوي أو تتجاوز جرعة الإشعاع المستوى الآمن للأعضاء، وعند تكرار الإشعاع، ويظهر ذلك جلياً في أورام العين والحبل الشوكي وسلسلة الظهر، وكذلك أورام الدماغ وقاع الجمجمة والكبد، إضافة إلى أورام الأطفال والجيوب الأنفية وما جاورها، والمنطقة التي تعرضت للإشعاع سابقًا بجرعة عالية.

ماهي أشعة البروتون؟

هو نوع من أنواع العلاج الإشعاعي يستخدم أشعة عالية الطاقة لعلاج الأورام السرطانية وبعض الأورام غير السرطانية.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل بكل إمكانياتها وفقًا لرؤية 2030 للوصول بالمملكة لحياة تليق بالمواطن السعودي والمقيمين فيها وفقًا للتطورات المتلاحقة.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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