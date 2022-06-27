يمكن للمواطنين السعودين استخدام خدمة ” الاستعلام عن موظف سعودي في مكتب العمل ” في السعودية بطريقة سهلة وسريعة، وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

ويكون الاستعلام بهدف الاطلاع على وضع الموظف و المستحقات التأمينية التي تقدم له والرواتب والمعاشات التي تصرف له من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

طريقة الاستعلام عن موظف سعودي في مكتب العمل

بإمكان المواطنين السعوديين، أن يحصلوا على خدمة الاستعلام عن موظف سعودي في مكتب العمل، إلكترونيا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واختيار الخدمة، كما يمكن الدخول مباشرة إلى الخدمة ” من هنا “

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة، في مربع الاستعلام.

انقر على زر ” بحث “، لعرض تفاصيل الاستعلام عن الموظف السعودي في مكاتب العمل، وستظهر لك التفاصيل.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة الاستعلام عن الموظف السعودي في مكتب العمل، في السعودية، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقال.