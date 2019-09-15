عبر أبشر الجوازات: خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 وتاريخ انتهاء إقامة الوافد

تحظى الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في السعودية بعملليات بحث مكثفة على شبكة الإنترنت، حيث يقوم بالبحث عن فحص صلاحية الإقامة كلاً من الكفيل والوافد للتعرف على موعد وتاريخ انتهاء إقامة الوافد العمالة الخارجية تسيطر على وظائف كثيرة في المملكة العربية السعودية، وتوفر لهم المملكة عدة خدمات إلكترونية.







خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة

يتعرض المقيم صاحب الإقامة منتهية الصلاحية لغرامات باهظة مالياً حيث تصل إلى 500 ريال ثم 1000 ريال في حالة التكرار وفي المرة الثالثة يرحل الوافد نهائياً من أراضي السعودية، نتعرف الآن على خطوات الاستعلام عن موعد انتهاء إقامة الوافد بخطوات سهلة وميسرة عبر موقع وزارة الداخلية أبشر:







قم بالتوجه إلى منصة أبشر الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط التالي: أبشر الجوازات السعودية .

من خلال الرابط التالي: . ثانياً أختر أبشر أعمال وبعد الدخول توجه صوب الاستعلامات الإلكترونية ثم اختر الاستعلام عن صلاحية إقامة .

. إدخل رقم الإقامة في المكان المخصص، ثم أدخل الرمز المرئي.

وبعد إدخال تلك البيانات سوف تظهر لك كافة تفاصيل ومعلومات الإقامة التي أدخلت رقمها، ويمكن بعد ذلك في حال اقتراب موعد تجديد الإقامة، دفع الرسوم والحصول على إيصال الدفع عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية.

فيديو توضيحي أكثر لكيفية التأكد من صلاحية الإقامة:

موعد انتهاء الإقامة وتجديد الإقامة يجري الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر نظام أبشر الإلكتروني، الذي يتبع وزارة الداخلية السعودية، ويوفر النظام عديد الخدمات سواء للمقيمين أو المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن الخدمات التي يقدمها أبشر، التعرف على تاريخ انتهاء الإقامة، وتجديد الإقامة إلكترونياً، وتتعاون بوابة أبشر في هذه الخدمات مع الإدارة العامة للجوازات السعودية.