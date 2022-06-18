كيفية الحصول على خدمة إصدار مشهد ضماني إلكترونيًا والشروط

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الخدمات العديدة والمتنوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي، ومن بين تلك الخدمات خدمة إصدار مشهد ضماني، وهي خدمة إلكترونية تتيح لمستفيدي المعاش الضماني وتابعيهم المسجلين في نظام الضمان تقديم طلب للحصول على وثيقة مشهد ضماني نوثقة من قبل وزارة الموارد البشرية لتقديمها للجهة الطالبة للوثيقة، وللتيسير على المواطنين المستفيدين أتاحت الوزارة الحصول على مشهد ضماني بإحدى طريقتين، إحداهما من خلال زيارة أحد فروع الضمان الاجتماعي، والأخرى عن طريق شبكة الإنترنت عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمة إصدار مشهد ضماني

شروط الحصول على خدمة إصدار مشهد ضماني

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي استخراج مشهد ضماني ولكن حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط وتشمل التالي:

أن يكون طالب الحصول على مشهد ضماني متمتعًا بالجنسية السعودية، أو من حاملي بطاقة التنقل.

أن يكون المستفيد مسجلًل في نظام الضمان الاجتماعي.

أن يكون للمستفيد الأساسي حسابًا على بوابة الوزارة في حال إصدار مشهد ضماني عبر البوابة (إلكترونيًا)

طريقة الاستفادة من خدمة إصدار مشهد ضماني إلكترونيًا

بخطوات بسيطة وسهلة يمكن لمستفيدي الضمان الإجتماعي إصدار مشهد ضماني عبر شبكة الإنترنت من خلال بوابة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتمثل هذه الخطوات بالتالي: