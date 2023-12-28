خدمات الإرشاد المكاني بالمسجد النبوي تخدم أكثر من 78 ألف مستفيد خلال أسبوع

شهد المسجد النبوي خلال الأسبوع الثاني من شهر جمادى الثاني، حضور 5,280,560 مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، فيما استفاد من خدمات الإرشاد المكاني بالمسجد النبوي أكثر من 78 ألف مستفيد.

خدمات الإرشاد المكاني بالمسجد النبوي -مصدر الصورة: واس

خدمات للزائرين

وقدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، خلال الفترة من الـ 7 وحتى الـ 13 من شهر جمادي الثاني الحالي، العديد من الخدمات للمصلين والزائرين، شملت:

• 553,269 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما.

• 115,940 زائرًا وكذلك 113,125 زائرة أدى الصلاة في الروضة الشريفة.

• 16,175 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم.

• 74,519 زائرًا من جنسيات مختلفة استفادوا من خدمات التواصل بعدة لغات.

• 12,828 شخصاً استفادوا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي.

• 3,790 مستفيداً استقبلتهم المعارض والمتاحف.

• 40,062 إهداءً منوعاً قُدم للزائرين والزائرات.

• 13,340 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل.

• 78,823 مستفيدًا استفادوا من خدمات الإرشاد المكاني.

• 50,925 زائرًا استفادوا من خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي.

• 133,600 ألف عبوة ماء زمزم قدمت للمصلين والزائرين.

• 92,857 وجبة إفطار صائم وزعت في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين.

تقديم أفضل الخدمات للمصلين

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين، وتوفير البيئة المناسبة لهم لأداء عباداتهم.