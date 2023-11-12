خدمات الأحوال المدنية المتنقلة تصل إلى 13 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 13 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

خدمات الأحوال المدنية المتنقلة -مصدر الصورة: وكالة واس

منطقة مكة المكرمة

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (رجال ونساء لمدة أسبوع)

محافظة الكامل (نساء لمدة ثلاثة أيام).

مركز الحفائر (رجال لمدة يومين).

مركز قيا (رجال لمدة يوم واحد).

مركز أبو راكة (رجال لمدة يوم).

مركز الحفائر (نساء لمدة يومين).

منطقة القصيم

مركز التنمية الاجتماعية (رجال لمدة يوم).

مركز القصيم العلمي (رجال لمدة يوم).

مدرسة تعليم القيادة (رجال لمدة يوم).

منطقة الباحة

متوسطة رغدان (رجال لمدة يومين).

مدرسة الإمام القرطبي (رجال لمدة يومين).

منطقة نجران

محافظة حبونا (رجال لمدة أسبوع).

محافظة حبونا (نساء لمدة يومين).

منطقة المدينة المنورة:

مركز الأكحل (رجال ونساء لمدة أسبوع).

منطقة حائل

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل (رجال لمدة يوم).

خدمات السجل المدني

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.