ختام فعاليات “معرض التوظيف 2025″ بجامعة الملك فهد ” صور”

أنهت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فعاليات “معرض التوظيف 2025″، الذي قامت بتنظيمه على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، واستقطب نحو 11 ألف زائر.

وجاء بالمعرض فعاليات مصاحبة، تضمنت جلسات حوارية وورش عمل تخصصية، إضافة للقاءات مباشرة بين الطلاب وممثلي الجهات، مما أضاف قيمة نوعية للتجربة وعزز مكانة المعرض بصفته ملتقى مهنيًّا شاملًا.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف، أن المعرض يمثل فرصة للجهات في استقطاب طلبة ذوي مهارات مناسبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة، مما يُعد فرصة للجامعة للتعرّف بشكل مباشر على ديناميكيات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وهو كذلك نقطة وصل بين إدارة الجامعة ومتطلبات سوق العمل.