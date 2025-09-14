أخبار السعودية

ختام فعاليات “معرض التوظيف 2025″ بجامعة الملك فهد ” صور”

آياتي خيري

أنهت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فعاليات “معرض التوظيف 2025″، الذي قامت بتنظيمه على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، واستقطب نحو 11 ألف زائر.

وجاء  بالمعرض فعاليات مصاحبة، تضمنت جلسات حوارية وورش عمل تخصصية، إضافة للقاءات مباشرة بين الطلاب وممثلي الجهات، مما أضاف قيمة نوعية للتجربة وعزز مكانة المعرض بصفته ملتقى مهنيًّا شاملًا.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف، أن المعرض يمثل فرصة للجهات في استقطاب طلبة ذوي مهارات مناسبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي في المملكة، مما يُعد فرصة للجامعة للتعرّف بشكل مباشر على ديناميكيات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وهو كذلك نقطة وصل بين إدارة الجامعة ومتطلبات سوق العمل.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.