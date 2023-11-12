خبير طقس يُحذر من “الغفر” وانتشار الأمراض المعدية في المملكة

حذر عبد العزيز الحصيني، خبير الطقس، من بداية موسم “الغفر”، وهو النجم الثالث في فصل الوسم، وأشار إلى أن هناك انتشارًا للعديد من الأمراض خلال هذه الفترة، حيث شرح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، الظواهر المناخية الرئيسية لـ”الغفر” كما يلي:

خريطة أمطار الململكة - مصدر الصورة: حساب عبدالعزيز بن محمد الحصيني على تويتر

1. يمتد لمدة 13 يومًا.

2. تزداد حالات الإنفلونزا والسعال والزكام خلال هذه الفترة.

3. يكون ليلًا أطول من النهار، وتقل كمية استهلاك الماء.

4. يكون موسم زراعة القمح والشعير والخضروات في وسط المملكة.

5. يبدأ الجو بالبرودة ليلاً ويكون معتدلًا نهارًا، وقد تكون درجات الحرارة أحيانًا أبرد إذا كانت الرياح تأتي من سيبيريا أو القطب.

6. يتساقط المطر وتنمو الفقع، ومن المتوقع حدوث حالة ممطرة ابتداءً من يوم الاثنين 29 ربيع الثاني 1445 هـ.

7. الأجواء مناسبة للتنزه، ويُنصح بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة والمتوسطة في الليل، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمناطق الجبلية.

8. فاكهة الشتاء، مثل الضو “النار”، تكون لها طعم رائع، وينبغي اتباع الإجراءات اللازمة للتهوية واستخدام حرق الضو في المنتزهات للحفاظ على السلامة العامة.

سبحان الله وبحمده

اليوم "الغفر" وهو النجم الثالث من نجوم #الوسم أيامه تبلغ 13 يوما

تبدأ فيه المظاهر الشتوية تزداد فيه برودة الجو ليلاً،بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة،إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي

تكثر فيه الأمراض المعروفة بأمراض البرد "الإنفلونزا والسعال،والزكام"… pic.twitter.com/m759pqABO3 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 11, 2023

وفيما يتعلق بحالة الطقس لهذا اليوم، تُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في أجزاء من جازان وعسير وتبوك، ولا يستبعد حدوث سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في مناطق الباحة ومكة المكرمة، وذلك حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.