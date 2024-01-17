خبير طقس سعودي يُحذر من حالة مطرية على هذه المناطق تستمر لعدة أيام

حذر عبد العزيز الحصيني، خبير الطقس بالمملكة العربية السعودية، من حالة مطرية متوقعة تستمر لعدة أيام على العديد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن النماذج العددية للطقس أشارت إلى أنه سيكون هناك حالة جوية ممطرة على أجزاء من المملكة والخليج، وتعتبر هذه الحالة الجوية السابعة لموسم ١٤٤٥هـ.

أمطار السعودية - مصدر الصورة: وكالات

من المتوقع أن تبدأ الحالة اليوم الأربعاء 5 رجب 1445هـ وتستمر لعدة أيام، وستشمل الأمطار أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما في ذلكجنوب وشرق منطقة مكة، والدهناء، والصمان، وحائل، والقصيم، وجازان، وعسير، والباحة، ومن المتوقع أن تمتد الحالة المطرية أيضًا إلى أجزاء من دول: قطر، والبحرين، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان.

وأضاف الحصيني، أن الأمطار المتوقعة تتراوح شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة، وقد تترافق مع حبات برد وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

وأضاف في تقريره أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على مكة والباحة وعسير وجازان ونجران، وقد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير ونجران.