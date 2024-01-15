خبير طقس سعودي يكشف عن أفضل مكان لقضاء نزهة في البر بفصل الشتاء

قال الخبير في الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن بعض المتنزهين يفضلون الإقامة في المناطق المنخفضة خلال فصل الشتاء، بسبب اعتقادهم أنها تكون أكثر دفئًا من المناطق المرتفعة.

الشتاء في المملكة العربية السعودية - مصدر الصورة: وكالات

وبين المسند أن “الهواء البارد أثقل من الهواء الحار، مما يجعله يتجمع في المنخفضات والمنحدرات ليلًا وخصوصًا عند الفجر، وهذا يفسر حدوث الصقيع في تلك المناطق، وهذا في حالة سكون الرياح بالطبع”، وأكد أن “النوم في المناطق المرتفعة نسبيًا يكون أدفأ، بشرط أن تكون الرياح ساكنة”.

وواصل قائلًا: “من خلال التجربة العملية في فصل الشتاء، وجدت درجة الحرارة الصغرى (ليلًا) في المناطق المرتفعة أعلى بحوالي 5 درجات منها في المنخفضات، وذلك عندما تكون الرياح ساكنة”.

وبالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة في معظم مناطق المملكة، مع احتمالية تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك في أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.