خبير طقس سعودي يحذر من موجة برد قوية على معظم مناطق المملكة

حذر خبير الطقس السعودي عبد العزيز الحصيني، من تقلبات حادة في درجات الحرارة وتوقع موجة برد شديدة على معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، حيث أشار إلى أنه من المتوقع تأثر بلاد الشام بعدة منخفضات جوية متتالية خلال الأيام القادمة، مما يؤثر على الأجواء في المملكة بشكل مباشر وغير مباشر.

طقس السعودية - مصدر الصورة: وكالات

وتوقع الحصيني، من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، تقلبات كبيرة في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، مع توقعات بموجة برد قوية على معظم المناطق خلال الأسبوع القادم، كما توقع أيضًا هطول أمطار متفاوتة من الخفيفة إلى الغزيرة بمناطق مختلفة، قد تكون غزيرة جدًا على سواحل فلسطين وتساقط ثلوج على مرتفعات لبنان وسوريا، بالإضافة إلى رياح نشطة قد تحمل الأتربة.

ووفقًا للتوقعات العددية للطقس، من المتوقع توسع الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ من مساء اليوم الثلاثاء وحتى 72 ساعة القادمة، مع توقعات بتساقط أمطار متفاوتة وحبات برد، مؤكدًا أن هذه الحالة تشمل أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة وتبوك والحدود الشمالية والجوف، إضافة إلى أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، ثم تمتد إلى شمال الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.