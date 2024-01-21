خبير تقني: 3 علامات تدل على أن حسابك تم اختراقه في مواقع السوشيال ميديا

قال الخبير التقني في مواقع التواصل الاجتماعي، عمر قصقص، أن هناك ثلاثة من العلامات التي تدل على أن الحساب قد تم اختراقه.

وأضاف قصقص في مداخلة له عبر أثير «العربية إف إم» أن سرعة انتهاء البطارية هو أحد العلامات الدالة على اختراق الحساب، ويصاحبها بطبيعة الحال ارتفاع درجة حرارة الهاتف بسرعة.

ونفى الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي وجود أي برامج كاشفة للاختراق، حيث يرتبط الاختراق أيضا بسرعة انتهاء باقة الانترنت بطريقة غير تقليدية أو طبيعية، كما أن اختراق الهاتف يؤدي إلى سحب البيانات الخاصة بالمستخدم، والتحكم فيه من خلال الانترنت، وهذا يستدعي تحميل تطبيق من جوجل يعمل كل 60 ثانية على تغيير الكود، وهو تطبيق يعمل على كل أنواع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوصى قصقص بضرورة فتح وتشغيل الاشعارات الخاصة بالحسابات من جوجل بشكل دائم، كما أنه يجب عدم فتح أي رابط مشبوه أو مجهول يتم إرساله، وكذلك عدم إعطاء أي معلومات لأي شخص غريب.