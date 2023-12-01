“خبير تقني” يُوضح حقيقة حجب التيك توك في السعودية.. وما هو الرد على “شركة الاتصالات” التي أزالت التطبيق من باقة السوشيال ميديا

خلال الأيام القلائل المُنصرمة تداول رواد مِنصات التواصل الاجتماعي وتحديداً مِنصة X (تويتر سابقاً) خبر حجب التيك توك في السعودية، وقد أحدث هذا الخبر الذي تم تداوله ضجة عارمة بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعد التطبيق من التطبيقات الأكثر استخداماً داخل المملكة بجانب تطبيق “سناب شات – تويتر”، وفي الأخير “خبير تقني” يُوضح حقيقة حجب التيك في السعودية، وما هو الرد على “شركة الاتصالات” التي أزالت التطبيق من باقة السوشيال ميديا.

حجب التيك توك في المملكة

من قِبل “عبدالله السبيعي” الخبير التقني تم التعليق على كافة الإشاعات التي تم تداولها عن “حجب التيك توك في السعودية”، حيث ظهر الخبير التقني عبر “مقطع فيديو” مُوضحاً:

“كثير من الأشخاص باتوا يسألونني عن الإشاعة المُترددة عن التيك توك.. هل تم حذفه؟ أم تم حجبه؟.. وواحدة من شركات الاتصالات (سوت حركة) أزالت من باقة السوشيال ميديا الخاصة بها تطبيق التيك توك بعد حدوث بعض المشاكل بها، ولكنه لم يتم حجب التيك توك في السعودية.. ويوجد هُناك الكثير من المُعارضين.. ولكن أنا من الناس التي قالت “ودنا نأدبهم” وقمت بتعليق الحساب الخاص بي وقمت بإيقاف النشاط وكُل شيء حتى النشر، وذلك بسبب الحركات التي يقومون بها”