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خبير الطقس خالد الزعاق: يكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة في السعودية

سالم أحمد العلي

خبير الطقس خالد الزعاق، عبر برنامج نشرة الرابعة الذي يذاع على قناة العربية، يعلن توقعاته بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة ضمن المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على مشاهدته لنجم سهيل.

خبير الطقس خالد الزعاق: يكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة في السعودية

خبير الطقس خالد الزعاق - المصدر: صحيفة سبق

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وصرّح الزعاق بأننا سنبدأ قريبًا في رؤية نجم سهيل قبل شروق الشمس في الجهة الجنوبية، وبعد حوالي عشرة أيام من ظهور سهيل بالعين المجردة، ستنخفض درجات الحرارة في أواخر الليل، وبعد مرور حوالي 20 يوم تقريبًا ستنخفض درجات الحرارة في أواخر النهار، وبعد حوالي 30 يوم تقريبًا تتساوى مدة الليل مع مدة النهار، وبعد أربعين يومًا ندخل في أجمل اوقات السنة وألطفها موسم”الوسم”.

وأضاف الدكتور خالد صالح الزعاق أنه خلال هذه الفترة، تبدأ السحب في الظهور من الجهة الغربية، وتسمى هذه السحب “قلائد الوسم” وذكر أن أسلافنا كانوا يستنتجون من خلال السحب كمية الأمطار المتوقع هطولها، وقال: “إذا كانت السحب مستمرة ولونها داكن فهي مبشرة بالخير، وإذا كانت منقطعة ولونها فاتح، فهي غير مبشرة بالخير والعلم عند الله سبحانه”.

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سالم أحمد العلي

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