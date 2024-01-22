خبر هام… السعودية تصدر تأشيرة جديدة لجميع مقيمى الخليج بلا شروط مهنية؛ ما هي طريقة إستخراجها إلكترونيا؟
قررت المملكة العربية السعودية أن تسعد قلوب الوافدين، حيث أصدرت تأشيرة جديدة لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي ذلك في إطار مساعي وجهود المملكة لتسهيل الوصول إلى أراضيها.
الشروط والرسوم اللازمة لإستخراج التأشيرة السعودية الجديدة بعد إلغاء اشتراط مهن محددة لمنحها
وكانت مواصفات التأشيرة الجديدة كالتالي:
- أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء اشتراط مهن محددة لمنح فيزا السياحة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه التأشيرة بلا شروط مهنية والرسوم ثلاثمائة ريال سعودي.
- وذلك لتسهيل الوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة الأراضي المقدسة في شهر رمضان وما يليها من أشهر الحج لأداء الشعائر الدينية، وزيارة المناطق السياحية الأخرى أيضا.
- وقام وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب بتوضيح مدى سهولة إستخراج التأشيرة الجديدة، حيث أعلن من خلال تغريدة قد نشرها عبر حسابه على تويتر أن إستخراج التأشيرة أصبح أمرا سهلا.
- وبمناسبة إعلان القرار الجديد كتب قائلا أنه يرحب بجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
- وعن طريق إجراء خطوات إلكترونية بسيطة يمكن للمقيمين في الدول الخليجية الستة إصدار التأشيرة السياحية برسوم تبلغ ثلاثمائة ريال سعودي، وهذه هي قيمة التأمين الطبي.
- حيث اشترطت السياحة السعودية أن يكون جواز السفر ساريا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وإقامة في إحدى الدول لا تقل عن ثلاثة أشهر.
رابط استخراج التأشيرة السعودية إلكترونيا وأيضا طريقة استخراجها
يتم تسجيل الدخول على منصة التأشيرات السعودية، بالطريقة التالية:
- أولا نضغط على رابط منصة فيزا السعودية أو تأشيرة السعودية.
- ثم نختار سبب عمل التأشيرة.
- بعد ذلك نضغط على زر تسجيل الدخول المتواجد على صفحة الموقع بعد كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وإذا كان ليس لديك حساب يتم الضغط على انشاء حساب جديد.
رابط استخراج التأشيرة السعودية الكترونيا من هنا.
- ثم نقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، وخلال كتابة الإيميل سوف يظهر أمامك( الصيغة غير صحيحة)، وبعد إكتمال الإيميل والإنتهاء من كتابة البريد الإلكتروني أو الإيميل كاملا سوف تختفي جملة( الصيغة غير صحيحة).
- ثم يظهر تحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك، نقوم بالضغط على زر تحقق من بريدك الإلكتروني، ثم نقوم بإدخال كود التحقق المكون من أربع أرقام ونضغط على تحقق، وبعد ذلك نتأكد من صحة ما تم بظهور تم التحقق.
- بعد هذه الخطوات نقوم بإدخال كلمة مرور قوية مناسبة مكونة من ثمانية حروف وأرقام إنجليزية، واكتب فيها حرف Capital، وعندما يتم قبولها، نقوم تأكيدها، ثم نقوم بإدخال إسم المستخدم، ثم تقوم بإدخال رقم الجوال الخاص بك، حيث يكون مكتوب رقم الجوال ضروري للتواصل، ويتم إستقبال رسالة التأكيد على الجوال.