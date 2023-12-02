“خالد الزعاق” اليوم نهاية الوسم والأحد بداية المربعانية 1445 أول مواسم الشتاء

أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق مقدم فقرة تقويم على قناة العربية عن موعد بداية المربعانية 1445، حيث يعد موسم المربعانية هو أول موسم في الشتاء كما وصفه الدكتور الزعاق ويتم تقسيمه إلى نصفين حيث يدوم 40 يوم تكون بدايته معتدلة في النهار وباردة في الليل، بينما يكون النصف الأخير بارد في الليل والنهار، بينما انتهى موسم الوسم اخيرا اليوم السبت 3 ديسمبر رسميا.

صورة تكون جليد في السعودية في موسم المربعانية- منصة إكس

بداية المربعانية 1445

أشار خالد الزعاق أن تاريخ بداية المربعانية يكون يوم الأحد (3 ديسمبر) ويستمر لمدة 40 يوم، حيث أشار الزعاق عبر حسابه على منصة تويتر إلى نهاية الوسم، وتعد المربعانية من ضمن مواسم الشتاء بجانب (الشبط، العقارب)، فيما تبدأ فيه سلوكيات الشتاء من مأكل وملبس طوال أربعين يوما تكون بدايتها معتدلة نهارا وباردة في الليل وفي نهايته باردة نهارا وليلاً.

اليوم آخر الوسم وغداً الأحد: (3ديسمبر) أول المربعانية وهي أول مواسم الشتاء الفعلي (المربعانية الشبط العقارب) وفيها تبدأ سلوكيات الشتاء من ملبس ومأكل ومشرب مدتها(40 يوما) 20 يوما الأولى وسم (معتدلة بالنهار وباردة بالليل) 20 يوما الأخيرة برد بالنهار والليل.

اليوم آخر الوسم وغداً الأحد:

(3ديسمبر)أول المربعانية وهي أول مواسم الشتاء الفعلي (المربعانية الشبط العقارب)

وفيها تبدأ سلوكيات الشتاء من ملبس ومأكل ومشرب

مدتها(40 يوما)

20 يوما الأولى وسم

(معتدلة بالنهار وباردة بالليل)

20 يوما الأخيرة

برد بالنهار والليل

pic.twitter.com/EGq6uYhEOX — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 2, 2023

بداية المربعانية بالهجري

يهتم عدد كبير من الناس ببداية مواسم الشتاء والصيف، إذ تعد تلك المواسم هامة خاصة لمن يعمل في الزراعة، إذ اعتاد المزارعين في المملكة الاعتماد على ذلك التقويم من أجل الزراعة، ويتفق ذلك التقويم مع التقويم الميلادي، فيما بعد أول أيام المربعانية وفق التقويم الهجري يوم الأحد 1445/5/19.