خادم الحرمين يُرسل دعوة للرئيس السوري لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة للمشاركة في الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وقد صرح الحساب الرسمي للرئاسة السورية من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الرئيس بشار الأسد قد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك ليقوم بالمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي سيتم عقدها في مدينة جدّة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

من جانبها كانت جامعة الدول العربية، قد قامت بالإعلان في وقت ماضي، أنها قد اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها وأنها سيتم عودة مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة وذلك كان اعتبارا من يوم الأحد الماضي.

عودة مشاركة الجمهورية السورية في اجتماعات مجلس الدول العربية

وقد صرحت الجامعة في في بيان رسمي لها، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قد اتخذ قراره “باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وذلك كان اعتبارا من السابع من شهر مايو الجاري سنة 2023”.

كما دعا البيان، الحكومة السورية إلى السعي جاهدة في اتخاذ خطوات عملية وفعالة للتدرج حول حل الأزمة على مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هذا وسيتم قريباً بدء مواصلة الإجراءات التي تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للجمهورية السورية لتوزيعها على المحتاجين من الشعب السوري الشقيق.