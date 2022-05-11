خادم الحرمين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني إلى الرياض لإجراء فحوصات طبية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود، بنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة”، من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض لإجراء فحوصات طبية واستكشاف إمكانية انفصالهما، حيث يلتقيان التوأم معاً في أسفل الصدر والبطن.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي لفصل التوائم الملتصقة، أن لفتة خادم الحرمين الشريفين الإنسانية هي امتداد لأعماله الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع الدول العربية والإسلامية.

وأضاف الربيعة: “أن الملك سلمان يولي أهمية كبيرة للبرنامج الوطني السعودي لفصل التوائم الملتصقة وأن البرنامج يحظى بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

كما أضاف أن المبادرة تأتي استمراراً للخدمات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للدول العربية والإسلامية والعالم أجمع.