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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ألكسندر ستوب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا

أحمد مراد

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، فخامة السيد ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الفنلندية.

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الشعب الفنلندي برئيسه الجديد

جاء ذلك في برقيتان تهنئة بعثا بهما لفخامة السيد ألكسندر ستوب، أعربا فيهما عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته وللشعب الفنلندي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 


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عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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