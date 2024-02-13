خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ألكسندر ستوب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، فخامة السيد ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الفنلندية.

جاء ذلك في برقيتان تهنئة بعثا بهما لفخامة السيد ألكسندر ستوب، أعربا فيهما عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته وللشعب الفنلندي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.