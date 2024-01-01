خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين حتي نهاية 2024

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر ملكي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي إلى المستفيدين حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لما رفعة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتمديد صرف حساب المواطن والدعم الإضافي للمواطنين واستمرار فتح التسجيل في البرنامج حتى نهاية 2024.

وجاء ذلك القرار من أجل حرص حكومة المملكة على تخفيف الاعباء على المواطنين وتحسين حالتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة في المملكة بسبب الإصلاح الاقتصادي.

وأيضاً شمل الأمر الملكي بتقديم الدعم الإضافي للمستفيدين من حساب المواطن وفقاً للتوجيهي السابق والذي صدر في شهر يوليو 2022 مـ.

#خادم_الحرمين_الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو #ولي_العهد، يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.https://t.co/RQJtBqLLQ1#واس pic.twitter.com/D1EoZyNif6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 1, 2024

أهلية حساب المواطن يناير 2024

إعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أمس” عن صدور نتائج الأهلية للدورة 74 والخاصة بشهر يناير 2024 وذلك ليقوم المستفيدين بالحصول علي الأهلية والتي يمكن الاستعلام عنها عبر الآتي:-

الذهاب إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن مباشرة “من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الأهلية.

ثم الضغط على زر دراسة الأهلية.

يتم عرض لك نتائج الأهلية في صفحة أخري.

ويتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وبالتالي فإنه سيتم إيداع الدورة رقم 74 يوم الاربعاء القادم الموافق 10 يناير 2024 مـ.