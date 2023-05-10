أخبار السعودية

خادم الحرمين الشريفين يرسل رسالة خطية إلى أمير دولة قطر

محمد صفوت

تم إرسال رسالة خطية من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتضمنت الرسالة دعوة صاحب السمو لحضور الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستُعقد في المملكة في شهر مايو الحالي.

خادم الحرمين الشريفين يرسل رسالة خطية إلى الشيخ تميم

تم تسليم الرسالة بواسطة السفير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، خلال استقبال صاحب السمو له في مكتبه في الديوان الأميري اليوم.

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تم في بداية الاستقبال نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، من خلال الأمير منصور بن خالد بن فرحان، إلى أمير دولة قطر، مع تمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري بالتقدم والرخاء.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

من جانبه، حمّل أمير دولة قطر، صاحب السمو، السفير، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مع تمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي بزيادة الرفعة والازدهار، وخلال الاستقبال، تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها.

محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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