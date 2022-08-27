متى إزالة حي الفضل تُعد ضمن أكثر التساؤلات تداولاً خلال تلك الفترة، وذلك بالتزامن مع إعلان “لجنة الأحياء العشوائية”، وذلك حيث يتم مُتابعة أخبار هدد جدة، وعبر السطور التالية أدناه سوف نُوضح لكم موعد إشعار سكان العدل وحي الفضل جدة تمهيداً لأعمال الإزالة و”لجنة الأحياء العشوائية” تُوضح ذلك تفصيلاً.

متى إزالة حي الفضل وما هي آخر أخبار الإزالة؟

“اليوم “السبت” بتاريخ 30 محرم 1444 هـ المُوافق 27 أغسطس 2022 مـ قامت لجنة العشوائيات جدة بالبدء في إخطار وإشعار سكان العدل والفضل، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الفترة التمهيدية التي تتعلق بإزالة الأحياء العشوائية بجدة، وجدير بالذكر أنه سوف يتم إزالة حي الفضل جدة بدءً من يوم 1 أكتوبر 2022 مـ، وذلك بالإضافة إلى إزالة 3 أحياء عشوائية أخرى”

آخر أخبار هدد جدة 1444 – 2022

ومن جانب آخر قامت “لجنة الأحياء العشوائية” بدعوة مُواطني أحياء العدل والفضل بضرورة السير واتباع الخطوات الخاصة بإجراءات صرف تعويضات هدد جدة، وذلك مع مُراعاة توفير كافة الأوراق والمُستندات المُعلن عنها ومن ثَم القيام بإرسالها عبر “بوابة أمانة جدة الرقمية”، وعلى هذا السياق أيضاً تم التأكيد من قِبل “لجنة الأحياء العشوائية” أنها طالما مُستمرة في تقديم كافة الخدمات لسكان تلك الأحياء التي سوف يتم إزالتها، ويُمكن الاستفادة من تلك الخدمات عبر التوجه إلى “مقر اللجنة” أو الدخول إلى المِنصة الإلكترونية التابعة لأمانة جدة ومن ثَم الاستفادة من الخدمات المذكورة أدناه:

السلال الغذائية.

الخدمات الخاصة بنقل العفش.

الخدمات المُتعلقة بـ”التسكين الدائم”.

خدمات التقديم على التعويض.

خدمات التسكين المؤقت حتى يتم استلام “السكن الدائم” أو “استلام التعويضات”.

الاستعلام عن تعويضات هدد جدة برقم الهوية 1444

أوضحت “أمانة جدة” انه بإمكان جميع المُواطنين المُتضررين من إزالة أحياء جدة الاستعلام عن موعد صرف تعويضات هدد جدة بطريقة إلكترونية تماماً، وجدير بالذكر أنه يُمكن الاستعلام عن تعويضات الأحياء العشوائية من خلال اتباع الخطوات القلائل أدناه: