حميد القريقري يعفو عن قاتل ابنه ويرفض 5 ملايين ريال كهدية

كشفت القصة المؤثرة لعفو “حميد القريقري” عن قاتل ابنه “أحمد القريقري” عن سلسلة من التطورات غير المتوقعة، حيث رفض هدية بقيمة 5 ملايين ريال بعد إصدار قرار العفو.

حميد القريقري ونجله أحمد القريقري والسيارات الهدية - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وكشف عايض مبارك المكودر عبر حسابه الشخصي في منصة “إكس” عن الهدايا التي قدمت لحميد القريقري بعد العفو عن مترك القحطاني في مكان تنفيذ القصاص، حيث تم تقديم 5 ملايين ريال ونحو 6 سيارات، وأعرب عن رفضه للمبالغ المالية واكتفائه بالسيارات، معبرًا عن امتنانه وشكره: “لا يمكننا الاكتفاء بالكلمات لتقديرك يا شيخ حميد وأنصارك”.

وأعلن “حميد القريقري” تفاصيل جديدة حول عفوه عن قاتل ابنه، حيث أكد أنه قرر عدم القصاص بعد أن علم أن الجاني كان وحيدًا، وأضاف: “اخترت عدم القصاص عندما جلبوا المجرم، ولقد اعتمدنا على الله في اتخاذ القرار، وأتمنى أن يكون ذلك خالصاً لوجهه الكريم.”

أثارت الواقعة تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عفا “حميد القريقري” عن مترك عايض المسردي بجريمة قتل ابنه أحمد القريقري الحربي قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع.

الواقعة تعود إلى عام 2019 حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة القتل. كما تم تداول وسائل التواصل الاجتماعي لهاشتاجات مثل “قصاص مترك المسردي” و”العفو عن مترك”، وزادت الدعوات للعفو بعد نداء والدة المسردي لأهل القريقري بالصفح والمغفرة.